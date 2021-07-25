Японец стал первым в истории победителем Олимпиады в скейтбординге

Юто Хоригоме выиграл первую золотую медаль в скейтбординге на Олимпийских играх в Токио.

Серебряным призёром стал бразилец Келвин Хифлер. Бронза досталась американцу Джаггеру Итону, сообщает olympics.com

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Общие результаты. Олимпиада в Токио, скейтбординг, мужчины.

1. Юто Хоригоме (Япония) — 37,18.

2. Келвин Хифлер (Бразилия) — 36,15.

3. Джаггер Итон (США) — 35,35.

Соревнования по скейтбордингу впервые в истории олимпийского движения состоялись на летних Олимпийских играх в Токио.

28 сентября 2015 года скейтбординг вошёл в шортлист из пяти новых видов спорта, кандидатов на включение в олимпийскую программу летних игр в 2020 году, наряду с бейсболом, софтболом, карате, сёрфингом и спортивным скалолазанием.

1 июня 2016 года исполком Международного олимпийского комитета заявил о своей поддержке идеи включения всех 5 видов спорта в программу летней Олимпиады 2020.

Соревнования по скейтбордингу пройдут с 25 июля по 5 августа 2021 года в токийском районе Кото на искусственном острове в Токийском заливе в парке для городских видов спорта Ариакэ.

Напоминаем, что украинка Елена Костевич в пулевой стрельбе на Олимпиаде в Токио заняла четвертое место.