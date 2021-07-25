Японець став першим в історії переможцем Олімпіади в скейтбордингу

Юто Хорігоме виграв першу золоту медаль в скейтбордингу на Олімпійських іграх в Токіо.

Срібним призером став бразилець Келвін Хіфлер. Бронза дісталася американцеві Джаггеру Ітону, повідомляє olympics.com

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Загальні результати. Олімпіада в Токіо, скейтбординг, чоловіки.

1. Юто Хорігоме (Японія) — 37,18.

2. Келвін Хіфлер (Бразилія) — 36,15.

3. Джаггер Ітон (США) — 35,35.

Змагання зі скейтбордингу вперше в історії олімпійського руху відбулися на літніх Олімпійських іграх в Токіо.

28 вересня 2015 року скейтбординг увійшов в шортлист з п'яти нових видів спорту, кандидатів на включення в олімпійську програму літніх ігор в 2020 році, поряд з бейсболом, софтболом, карате, серфінгом і спортивним скелелазінням.

1 червня 2016 року виконком Міжнародного олімпійського комітету заявив про свою підтримку ідеї включення всіх 5 видів спорту в програму літньої Олімпіади 2020.

Змагання зі скейтбордингу пройдуть з 25 липня по 5 серпня 2021 року в токійському районі Кото на штучному острові в Токійській затоці в парку для міських видів спорту Аріаке.

Нагадуємо, що українка Олена Костевич у кульовій стрільбі на Олімпіаді в Токіо зайняла четверте місце.