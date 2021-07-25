Игорь Рейзлин принес Украине вторую медаль на Олимпийских играх в Токио

В поединке за бронзовую медаль Игорь Рейзлин переиграл итальянца Андреа Сантарелли. Это первая в истории Украины олимпийская медаль в мужской шпаге.

Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин в индивидуальной шпаге завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх 2020 в Токио.

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В 1/2 финала украинский спортсмен Игорь Рейзлин уступил французскому фехтовальщику Ромену Каннону со счетом 10:15, а в матче за бронзовую медаль ему противостоял итальянец Андрея Сантарелли.

Проигрывая по ходу встречи в три очка, Игорь Рейзлин не растерялся и смог во втором периоде выровнять положение, а в третьем — вырвать победу и завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр в индивидуальной шпаге.

Это первая в истории Украины медаль Олимпийских игр в мужской шпаге.

В этой дисциплине на Олимпийских играх 2020 в Токио также выступали украинцы Роман Свичкарь и Богдан Никишин, но фехтовальщики завершили свое выступление на стадии 1/16 финала.

Таким образом, фехтовальщик Игорь Рейзлин принес Украине уже вторую медаль на Олимпиаде 2020 в Токио.

Ранее Фокус сообщал, что украинская дзюдоистка Дарья Билодид завоевала бронзу на Олимпийских играх в Токио. В борьбе за третье место Дарья Белодед одержала победу над представительницей Израиля Широй Ришони. Украинка сумела провести прием и захватить соперницу, проведя удержание на последних секундах основного времени, принеся нашей стране первую медаль на Олимпиаде 2020.

Также Фокус рассказывал, что российский канал прервал трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр в момент, когда на стадионе в Токио появилась олимпийская сборная Украины. Руководство "1 канала" оправдалось, что им пришлось прервать показ церемонии рекламой из-за коммерческих соглашений.