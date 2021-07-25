Ігор Рейзлін приніс Україні другу медаль на Олімпійських іграх в Токіо

У поєдинку за бронзову медаль Ігор Рейзлін переграв італійця Андреа Сантареллі. Це перша в історії України олімпійська медаль в чоловічій шпазі.

Український фехтувальник Ігор Рейзлін в індивідуальній шпазі завоював бронзову медаль на Олімпійських іграх 2020 на Токіо.

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В 1/2 фіналу український спортсмен Ігор Рейзлін поступився французькому фехтувальникові Ромена Каннону з рахунком 10:15 а в матчі за бронзову медаль йому протистояв італієць Андреа Сантареллі.

Програючи по ходу зустрічі в три очки, Ігор Рейзлін не розгубився і зміг у другому періоді вирівняти становище, а в третьому — вирвати перемогу і завоювати бронзову медаль Олімпійських ігор в індивідуальній шпазі.

Це перша в історії України медаль Олімпійських ігор в чоловічій шпазі.

У цій дисципліні на Олімпійських іграх 2020 на Токіо також виступали українці Роман Свичкарь і Богдан Нікішин, але фехтувальники завершили свій виступ на стадії 1/16 фіналу.

Таким чином, фехтувальник Ігор Рейзлін приніс Україні вже другу медаль на Олімпіаді 2020 на Токіо.

Раніше Фокус повідомляв, що українська дзюдоїстка Дарина Білодід завоювала бронзу на Олімпійських іграх в Токіо. У боротьбі за третє місце Дарʼя Білодід здобула перемогу над представницею Ізраїлю Шірой Рішоні. Українка зуміла провести прийом і захопити суперницю, провівши утримання на останніх секундах основного часу, принісши нашій країні першу медаль на Олімпіаді 2020.

Також Фокус розповідав, що російський канал перервав трансляцію церемонії відкриття Олімпійських ігор в момент, коли на стадіоні в Токіо зʼявилася олімпійська збірна України. Керівництво "1 каналу" виправдалося, що їм довелося перервати показ церемонії рекламою через комерційні угоди.