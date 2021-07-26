"Устала и хочу пожить без сабли": Харлан – о раннем вылете с Олимпиады в Токио и паузе в карьере

Лучшая саблистка Украины объявила о паузе в спортивной карьере после неудачного выступления на Олимпиаде в Токио. Украинка выбыла уже в первом раунде соревнований, хотя ожидалось, что сможет завоевать медали в Японии.

Украинка Ольга Харлан поделилась эмоциями после вылета с первого круга турнира на Олимпиаде в Токио.

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"Разочаровала ли саму себя? Да. Чувствую ли я себя слабой? Да. Виноват ли в этом кто-то кроме меня? Нет. Мы сами хозяева своей судьбы и жизни. Сегодня я не смогла справиться именно с эмоциями… Иногда эмоции управляют нами. Сегодня так было и со мной", – написала Харлан в Facebook.

Харлан призналась, что почувствовала давление от того, что вся Украина ожидала от нее медалей на турнире.

"Смогу ли я заработать медаль?" , "А мне же так она НУЖНА!", "Оля, ты должна привезти ЗОЛОТУЮ медаль!", "Оля, ты сама сильная и выиграешь золото в Токио",- слышала я и не один десяток раз. Раньше все пропускала мимо ушей, сейчас все по-другому", – добавила Харлан.

Также спортсменка призналась, что сказалось отсутствие практики в связи с коронавирусными ограничениями.

"Полтора года без соревновательной практики — видимо повлияло на меня. Для того, чтобы чувствовать себя уверенной, мне нужно выигрывать, чувствовать соревнования, адреналин. Этого мне очень сильно не хватает. То, что было сегодня трудно назвать фехтованием. Такое бывает. Очень жаль, что сегодня именно этот день", – сказала Харлан.

Также Ольга Харлан объявила о приостановлении спортивной карьеры.

"Сейчас я очень хочу отдохнуть… морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать сколько дней осталось до Олимпиады. Устала", – написала Харлан в Facebook.

Напомним, Ольга Харлан вылетела после первой схватки на Олимпиаде в Токио. Харлан – олимпийская чемпионка в командной сабле Пекина-2008, серебряная призерка Олимпиады в Рио-2016 в командной сабле. Дважды становилась бронзовой призеркой олимпийских игр – в Лондоне-2012 и Рио-2016.

Ранее Фокус сообщал, что украинка Белодед после бронзы на Олимпиаде решила приостановить спортивную карьеру.