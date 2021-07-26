"Втомилася і хочу пожити без шаблі": Харлан — про ранній виліт з Олімпіади в Токіо і паузу в кар'єрі

Краща шаблістка України оголосила про паузу в спортивній кар'єрі після невдалого виступу на Олімпіаді в Токіо. Українка вибула вже у першому раунді змагань, хоча очікувалося, що зможе завоювати медалі в Японії.

Українка Ольга Харлан поділилася емоціями після вильоту з першого кола турніру на Олімпіаді в Токіо.

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"Чи розчарувала саму себе? Так. Чи відчуваю я себе слабкою? Так. Чи винен в цьому хтось крім мене? Ні. Ми самі господарі своєї долі і життя. Сьогодні я не змогла впоратися саме з емоціями… Іноді емоції керують нами. Сьогодні так було і зі мною", — написала Харлан у Facebook.

Харлан зізналася, що відчула тиск від того, що вся Україна чекала від неї медалей на турнірі.

"Чи зможу я заробити медаль?", "А мені ж так вона ПОТРІБНА!", "Оля, ти повинна привезти ЗОЛОТУ медаль!", "Оля, ти найсильніша і виграєш золото в Токіо", — чула я і не один десяток разів. Раніше все пропускала повз вуха, зараз все по-іншому", — додала Харлан.

Також спортсменка зізналася, що позначилася відсутність практики через коронавірусні обмеження.

"Півтора роки без змагальної практики — мабуть, вплинуло на мене. Для того, щоб відчувати себе впевненою, мені потрібно вигравати, відчувати змагання, адреналін. Цього мені дуже сильно не вистачає. Те, що було сьогодні важко назвати фехтуванням. Таке буває. Дуже шкода, що сьогодні саме цей день", — сказала Харлан.

Також Ольга Харлан оголосила про призупинення спортивної карʼєри.

"Зараз я дуже хочу відпочити… морально. Хочу пожити життя без шаблі. Хочу прокидатися і не думати скільки днів залишилося до Олімпіади. Втомилася", — написала Харлан у Facebook.

Нагадаємо, Ольга Харлан вилетіла після першої сутички на Олімпіаді в Токіо. Харлан — олімпійська чемпіонка в командній шаблі Пекіна-2008, срібна призерка Олімпіади в Ріо 2016 в командній шаблі. Двічі ставала бронзовою призеркою Олімпійських ігор — в Лондоні-2012 та Ріо-2016.

Раніше Фокус повідомляв, що українка Білодід після бронзи на Олімпіаді вирішила призупинити спортивну карʼєру.