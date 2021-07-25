Білодід після бронзи на Олімпіаді вирішила призупинити спортивну кар'єру

Дарʼя Білодід не братиме участі в повноцінних тренуваннях для повного відновлення. Призер Олімпіади розраховувала завоювати золото в Токіо.

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2020 в Токіо Дарʼя Білодід вирішила зробити паузу у своїй професійній спортивній карʼєрі, розповів в інтервʼю UA:Перший її наставник Геннадій Білодід.

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За словами батька спортсменки, дзюдоїстка планувала завоювати золоту медаль на Олімпійських іграх в Токіо, а свою поразку в півфіналі вона пояснює перенесенням змагань на рік через пандемію COVID-19.

"Дарʼя вже усвідомила, що вона — бронзовий призер Олімпійських ігор. Звичайно, вона засмучена: хотіла золоту медаль. Але було складно, кожна сутичка була складною: психологічно і, напевно, фізично — не знаю. Вона молодець", — розповів її батько і наставник Геннадій Білодід.

Українська збірна вже почала аналізувати виступ Дарʼї на Олімпійських іграх, а перенесення змагань в Токіо відстрочив запланований перехід дзюдоїстки в важку категорію.

Як зазначив Геннадій Білодід, після бронзової медалі на Олімпіаді 2020 Дарʼя вирішила зробити паузу у професійній карʼєрі. Наставник української дзюдоїстки поки не знає, як довго триватиме відпочинок спортсменки.

"Відпочинок, думаю, буде два, три, чотири місяці, шість місяців — буде видно по її станом. А як відпочине і відчує, що зʼявилося бажання, тоді можна потроху починати", — підсумував наставник Дарʼї Білодід в спілкуванні з журналістами.

Раніше Фокус повідомляв, що 20-річна дзюдоїстка Дарʼя Білодід завоювала бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо. У півфіналі суперницею українки стала Фуна Тонако. Незважаючи на два попередження, японська спортсменка змогла зловити Білодід на помилці і провести прийом з утриманням. У матчі за бронзову медаль Дарʼя Білодід виявилася сильнішою за спортсменку з Ізраїлю Ширі Рішоні.

Також Фокус розповідав, що фехтувальник Ігор Рейзлін приніс Україні другу медаль на Олімпійських іграх в Токіо. У поєдинку за бронзову медаль Ігор Рейзлін переграв італійця Андреа Сантареллі. Бронзова медаль Ігоря Рейзліна стала першою в історії України в чоловічій шпазі.