Белодед после бронзы на Олимпиаде решила приостановить спортивную карьеру

Дарья Белодед не будет участвовать в полноценных тренировках для полного восстановления. Призер Олимпиады рассчитывала завоевать золото в Токио.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио Дарья Белодед решила сделать паузу в своей профессиональной спортивной карьере, рассказал в интервью UA:Перший ее наставник Геннадий Белодед.

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По словам отца спортсменки, дзюдоистка планировала завоевать золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, а свое поражение в полуфинале она объясняет переносом соревнований на год из-за пандемии COVID-19.

"Дарья уже осознала, что она — бронзовый призер Олимпийских игр. Конечно, она расстроена: хотела золотую медаль. Но было сложно, каждая схватка была сложной: психологически и, наверное, физически — не знаю. Она молодец", — рассказал ее отец и наставник Геннадий Белодед.

Украинская сборная уже начала анализировать выступление Дарьи на Олимпийских играх, а перенос соревнований в Токио отсрочил запланированный переход дзюдоистки в тяжелую категорию.

Как отметил Геннадий Белодед, после бронзовой медали на Олимпиаде 2020 Дарья решила сделать паузу в профессиональной карьере. Наставник украинской дзюдоистки пока не знает, как долго продлиться отдых спортсменки.

"Отдых, думаю, будет два, три, четыре месяца, шесть месяцев — будет видно по ее состоянию. А как отдохнет и почувствует, что появилось желание, тогда можно понемногу начинать", — подытожил наставник Дарьи Белодед в общении с журналистами.

Ранее Фокус сообщал, что 20-летняя дзюдоистка Дарья Белодед завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио. В полуфинале соперницей украинки стала Фуна Тонаки. Несмотря на два предупреждения, японская спортсменка смогла поймать Белодед на ошибке и провести прием с удержанием. В матче за бронзовую медаль Дарья Белодед оказалась сильнее спортсменки из Израиля Ширы Ришони.

Также Фокус рассказывал, что фехтовальщик Игорь Рейзлин принес Украине вторую медаль на Олимпийских играх в Токио. В поединке за бронзовую медаль Игорь Рейзлин переиграл итальянца Андреа Сантарелли. Бронзовая медаль Игоря Рейзлина стала первой в истории Украины в мужской шпаге.