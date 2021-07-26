"Нужно определиться – личная жизнь или фехтование": тренер Харлан – о провале на Олимпиаде

Старший тренер сборной Украины по фехтованию удивлен ранним вылетом украинской спортсменки с соревнований.

Старший тренер украинской сборной Украины по фехтованию Олег Штурбабин рассказал, почему Ольга Харлан проиграла в первой схватке на олимпийском турнире.

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"Первый номер в мировом рейтинге Ольга Харлан неприятно удивила. В стартовом бою с китаянкой я насчитал сразу восемь атак, которые наша землячка не заканчивала результативными действиями", – сказал Штурбабин Meta-ratings.com.ua.

Тренер считает, что причиной плохого выступления является то, что она тренировалась с итальянскими специалистами и поздно присоединилась к подготовке в сборную Украины.

"Харлан, действительно, несколько сдала. Я это объясняю тем, что она в последнее время проживает в Италии и тренируется у местных специалистов. Достаточно сказать, что по имеющейся информации, Ольга готовилась в составе сборной Украины лишь на заключительном этапе подготовки к Играм в Токио.

Мы все очень рассчитывали на нее. На мой взгляд, после 2-3 месяцев отдыха Харлан нужно самой определиться: на первом плане личная жизнь или фехтование", — добавил Штурбабин.

Напомним, Ольга Харлан вылетела после первой схватки на Олимпиаде в Токио.

Ольга Харлан объявила о приостановлении спортивной карьеры.

"Сейчас я очень хочу отдохнуть… морально. Хочу пожить жизнь без сабли. Хочу просыпаться и не думать сколько дней осталось до Олимпиады. Устала", — написала Харлан в Facebook.

Харлан — олимпийская чемпионка в командной сабле Пекина-2008, серебряная призерка Олимпиады в Рио-2016 в командной сабле. Дважды становилась бронзовой призеркой олимпийских игр – в Лондоне-2012 и Рио-2016.

Ранее Фокус сообщал, что украинка Белодед после бронзы на Олимпиаде решила приостановить спортивную карьеру.