"Потрібно визначитися — особисте життя або фехтування": тренер Харлан — про провал на Олімпіаді

Старший тренер збірної України з фехтування здивований раннім вильотом української спортсменки зі змагань.

Старший тренер української збірної України з фехтування Олег Штурбабін розповів, чому Ольга Харлан програла в першому ж бою на олімпійському турнірі.

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"Перший номер у світовому рейтингу Ольга Харлан неприємно здивувала. У стартовому бою з китаянкою я нарахував відразу вісім атак, які наша землячка не закінчила результативними діями", — сказав Штурбабін Meta-ratings.com.ua.

Тренер вважає, що причиною поганого виступу є те, що вона тренувалася з італійськими фахівцями та пізно приєдналася до підготовки до збірної України.

"Харлан, дійсно, дещо здала. Я це пояснюю тим, що вона останнім часом проживає в Італії та тренується в місцевих фахівців. Досить сказати, що за наявною інформацією, Ольга готувалася в складі збірної України лише на заключному етапі підготовки до Ігор в Токіо .

Ми всі дуже розраховували на неї. На мій погляд, після 2-3 місяців відпочинку Харлан потрібно самій визначитися: на першому плані особисте життя або фехтування", — додав Штурбабін.

Нагадаємо, Ольга Харлан вилетіла після першої сутички на Олімпіаді в Токіо.

Ольга Харлан оголосила про призупинення спортивної карʼєри.

"Зараз я дуже хочу відпочити … морально. Хочу пожити життя без шаблі. Хочу прокидатися і не думати скільки днів залишилося до Олімпіади. Втомилася", — написала Харлан у Facebook.

Харлан — олімпійська чемпіонка в командній шаблі Пекіна-2008, срібна призерка Олімпіади в Ріо 2016 в командній шаблі. Двічі ставала бронзовою призеркою Олімпійських ігор — у Лондоні-2012 і Ріо-2016.

Раніше Фокус повідомляв, що українка Білодід після бронзи на Олімпіаді вирішила призупинити спортивну карʼєру.