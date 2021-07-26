ХК "Донбасс" подписал контракт с американским хоккеистом

Донецкий клуб продолжает усиливать состав перед стартом в хоккейной Лиге чемпионов, где он будет единственным украинским представителем

Американский защитник Джейлен Смерек стал игроком хоккейного клуба "Донбасс", сообщает пресс-служба чемпионов Украины.

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24-летний игрок в последний сезон выступал за фарм-клуб "Аризоны Койотс" — "Тусон Роудраннерс". В сезоне 2020/2021 в составе этой команды он провел 17 матчей, забил 2 шайбы и отдал 4 передачи. Всего за пять сезонов в Американской хоккейной лиге, уроженец Детройта провел 67 матчей – 14 очков (4+10), коэффициент полезности — "+11".

Отметим, что начиная с 2014-го года ХК "Донбасс" проводит все свои домашние игры в Дружковке, однако матчи в Лиге чемпионов команда проведет в Киеве.

Ранее донецкий клуб подписал контракт с опытным белорусским нападающим Михаилом Стефановичем. 31-летний нападающий является воспитанником минского "Динамо", за которое в КХЛ в общей сложности отыграл 64 матча и набрал 11 очков (7+4).

Стефанович большую часть карьеры провел в белорусской Экстралиге, выступая за "Гомель", "Неман" и "Юность". Его показатели: 308 матчей в регулярных чемпионатах, а также 85 игр в плей-офф, 278 (150+128) и 64 (35+29) очка соответственно. В активе Стефановича — пять чемпионских титулов Беларуси, а в сезоне 2018/2019 стал лучшим снайпером и бомбардиром белоруской Экстралиги.

Напомним, в мае "Донбасс" узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Чемпион Украины попал в группу G, а соперниками донецкого клуба на этой стадии будут "Рунстед" (Дания), "Руан Драгонз" (Франция) и "Клагенфурт" (Австрия). Первый матч против "Рунстеда" донецкий клуб проведет уже 3 сентября в киевском Дворце Спорта.

Каждый клуб сыграет шесть матчей, а две лучшие команды в каждой группе выйдут в плей-офф турнира.