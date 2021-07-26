ХК "Донбас" підписав контракт з американським хокеїстом

Донецький клуб продовжує підсилювати склад перед стартом у хокейній Лізі чемпіонів, де він буде єдиним українським представником

Американський захисник Джален Смерек став гравцем хокейного клубу "Донбас", повідомляє пресслужба чемпіонів України.

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24-річний гравець в останньому сезоні виступав за фарм-клуб "Аризони Койотс" — "Тусон Роудраннерс". У сезоні 2020/2021 у складі цієї команди він провів 17 матчів, забив 2 шайби і віддав 4 передачі. Усього за п'ять сезонів в Американській хокейній лізі, уродженець Детройта провів 67 матчів — 14 очок (4+10), коефіцієнт корисності — "+11".

Зазначимо, що починаючи з 2014-го року ХК "Донбас" проводить усі свої домашні ігри в Дружківці, проте матчі в Лізі чемпіонів команда проведе в Києві.

Раніше донецький клуб підписав контракт з досвідченим білоруським нападником Михайлом Стефановичем. 31-річний нападник є вихованцем мінського "Динамо", за яке в КХЛ в цілому відіграв 64 матчі і набрав 11 очок (7+4).

Стефанович більшу частину кар'єри провів у білоруській Екстралізі, виступаючи за "Гомель", "Неман" і "Юність". Його показники: 308 матчів у регулярних чемпіонатах, а також 85 ігор у плей-оф, 278 (150+128) і 64 (35+29) очків відповідно. В активі Стефановича — п'ять чемпіонських титулів Білорусі, а в сезоні 2018/2019 став кращим снайпером і бомбардиром білоруської Екстраліги.

Нагадаємо, у травні "Донбас" дізнався суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів. Чемпіон України потрапив у групу G, а суперниками донецького клубу на цій стадії будуть "Рунстед" (Данія), "Руан Драгонз" (Франція) і "Клагенфурт" (Австрія). Перший матч проти "Рунстеда" донецький клуб проведе вже 3 вересня в київському Палаці Спорту.

Кожен клуб зіграє шість матчів, а дві кращі команди в кожній групі вийдуть у плей-оф турніру.