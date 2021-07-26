Заподозрили в допинге: украинскую спортсменку отстранили от Олимпиады в Токио

Украина теряет еще одного представителя на Олимпийских играх из-за решения Всемирного агентства по тестированию (ITA)

Олимпиада по триатлону в Токио пройдет без украинки Юлии Елистратовой. Согласно решению Всемирного агентства по тестированию, 33-летнюю спортсменку временно отстранили от соревнований, сообщает НОК Украины.

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Как сообщается на официальном сайте агентства, образец, взятый у Юлии Елистратовой, показал положительный результат на наличие рекомбинантного эритропоэтина (EPO).

Образец был собран организацией World Triathlon во время антидопингового контроля 5 июня 2021 года в рамках Кубка Европы по триатлону 2021 года в Днепре. Всемирная федерация этого вида спорта была проинформирована об этом случае 24 июля 2021 года из аккредитованной WADA (международное антидопинговое агентство) лаборатории в Варшаве, Польша.

Спортсменка, которая должна была участвовать в женском индивидуальном зачете Олимпийских игр 2020 года в Токио 27 июля 2021 года, была проинформирована об этом деле и была временно отстранена до разрешения вопроса в соответствии с ВАДА и Антидопинговым правилам Всемирного триатлона.

Уточним, что Юлия Елистратова может потребовать вскрыть пробы В и обжаловать дело в Спортивном арбитражном суде.

Напомним, что Юлия Елистратова участвовала на трех Олимпийских играх: в 2008, 2012 и 2016 годах. В 2010 году она выиграла золотую медаль Кубка мира по триатлону, а спустя пять лет стала обладательницей Кубка Европы.

Ранее на Олимпийские игры не поехал украинский гимнаст и олимпийский чемпион 2016-го года Олег Верняев. В его анализах нашли следы мельдония, а сам спортсмен отвергает любые обвинения в применении запрещенных веществ. Согласно решению арбитража GEF, Верняев дисквалифицирован на четыре года.