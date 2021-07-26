Запідозрили в допінгу: українську спортсменку відсторонили від Олімпіади в Токіо

Україна втрачає ще одного представника на Олімпійських іграх через рішення Всесвітнього агентства з тестування (ITA)

Олімпіада з триатлону в Токіо пройде без українки Юлії Єлістратової. Згідно з рішенням Всесвітнього агентства з тестування, 33-річну спортсменку тимчасово відсторонили від змагань, повідомляє НОК України.

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Як повідомляється на офіційному сайті агентства, зразок, узятий в Юлії Єлістратової, показав позитивний результат на наявність рекомбінантного еритропоетину (EPO).

Зразок був зібраний організацією World Triathlon під час антидопінгового контролю 5 червня 2021 року в рамках Кубка Європи з тріатлону 2021 року в Дніпрі. Всесвітня федерація цього виду спорту була проінформована про цей випадок 24 липня 2021 року через акредитовану WADA (міжнародне антидопінгове агентство) лабораторію у Варшаві, Польща.

Спортсменку, яка повинна була брати участь у жіночому індивідуальному заліку Олімпійських ігор 2020 року в Токіо 27 липня 2021 року, було поінформовано про цю справу, і вона була тимчасово відсторонена до вирішення питання відповідно до ВАДА і антидопінгових правил Всесвітнього тріатлону.

Уточнимо, що Юлія Єлістратова може зажадати розкрити проби В і оскаржити справу в Спортивному арбітражному суді.

Нагадаємо, що Юлія Єлістратова брала участь на трьох Олімпійських іграх: у 2008, 2012 і 2016 роках. У 2010 році вона виграла золоту медаль Кубку світу з тріатлону, а через п'ять років стала володаркою Кубку Європи.

Раніше на Олімпійські ігри не поїхав український гімнаст і олімпійський чемпіон 2016-го року Олег Верняєв. У його аналізах знайшли сліди мельдоній, а сам спортсмен відкидає будь-які звинувачення в застосуванні заборонених речовин. Згідно з рішенням арбітражу GEF, Верняєв дискваліфікований на чотири роки.