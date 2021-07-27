Свитолина вышла в четвертьфинал Олимпиады в Токио

Первая ракетка Украины продолжает свой путь за медалями на Олимпиаде в Токио.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина прошла стадию 1/8 финала на Олимпийских играх в Токио.

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На пути к четвертьфиналу 26-летняя спортсменка в трех сетах обыграла Марию Саккари из Греции – 5:7, 6:3, 6:4.

Трехсетовый матч длился 2 часа и 41 минуту. Свитолина совершила 10 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки, выиграла 12 геймов на своей подаче.

Общий счет в личных встречах стал ничейным – 2:2.

В первом матче на Олимпиаде Элина обыграла немку Зигемунд – 6:3, 5:7, 6:4, во втором – австралийку Томлянович – 4:6, 6:3, 6:4.

Элина Свитолина встретится в четвертьфинале с победителем пары Каролина Плишкова – Камила Джорджи.

Олимпийский теннисный турнир

Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Мария Саккари (Греция) – 5:7, 6:3, 6:4

Ранее Фокус сообщал, что другая украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления на Олимпиаде-2020 в Токио.

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пройти стадию первого круга на Олимпийских играх.

В одиночной сетке украинка проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес. Ястремская проиграла первый сет, но смогла реабилитироваться во второй партии. Однако, на третий сет украинской теннисистке сил уже не хватило — она уступила без шансов, не выиграв ни единого гейма. Итоговый счет матча: 3:6; 6:3; 0:6 в пользу Фернандес.

Не посчастливилось одесситке и в парном соревновании. Даяна Ястремская выступала в паре с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной. Противостоял украинкам тандем из Франции — Ализе Корне и Фиона Ферро. Француженкам удалось добыть убедительную победу со счетом 6:2; 6:4.