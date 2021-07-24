Даяна Ястремская завершила выступления на Олимпиаде-2020 в Токио

Украинская теннисистка проиграла оба матча в первый же день Олимпиады

21-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пройти стадию первого круга на Олимпийских играх.

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В одиночной сетке украинка проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес. Ястремская проиграла первый сет, но смогла реабилитироваться во второй партии. Однако, на третий сет украинской теннисистке сил уже не хватило — она уступила без шансов, не выиграв ни единого гейма. Итоговый счет матча: 3:6; 6:3; 0:6 в пользу Фернандес.

Не посчастливилось одесситке и в парном соревновании. Даяна Ястремская выступала в паре с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной. Противостоял украинкам тандем из Франции — Ализе Корне и Фиона Ферро. Француженкам удалось добыть убедительную победу со счетом 6:2; 6:4.

Это был первый крупный турнир Даяны Ястремской после победы в допинговом деле. Спортсменка оставалась вне игры более полугода, пока не доказала свою невиновность в применении запрещенных препаратов в суде.

Отметим, что первый матч на Олимпиаде в одиночной сетке Элина Свитолина сыграет завтра. Ее соперницей будет немецкая теннисистка Лаура Зигмунд.

Напомним, что ранее Элина Свитолина поделилась ожиданиями от выступлений на Олимпиаде в Токио.

"Не важно, это Кубок Билли Джин Кинг или Олимпиада. Это всегда дает дополнительную мотивацию упорно бороться и играть лучше. Олимпиада — всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. В олимпийский год я с нетерпением жду Игры и стараюсь подготовиться как можно лучше. Для меня играть за страну — особое чувство", — сказала Свитолина официальному сайту ITF.

Также на Олимпийских играх в парных соревнованиях сыграют две украинские теннисистки — сестры Людмила и Надежда Киченок. Их соперницами будет индийская пара Саня Мирза и Анкита Райна. Этот матч запланирован на утро 25 июля.

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