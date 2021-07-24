Даяна Ястремська завершила виступи на Олімпіаді-2020 на Токіо

Українська тенісистка програла обидва матчі в перший же день Олімпіади

21-річна українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла подолати стадію першого кола на Олімпійських іграх.

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В одиночній сітці українка програла представниці Канади Лейла Фернандес. Ястремська програла перший сет, але змогла реабілітуватися у другій партії. Однак, на третій сет українській тенісистці сил вже не вистачило — вона поступилася без шансів, не вигравши жодного гейму. Підсумковий рахунок матчу: 3:6; 6:3; 0:6 на користь Фернандес.

Чи не пощастило одеситці і в парному змаганні. Даяна Ястремська виступала в парі з першою ракеткою України Еліною Світоліной. Протистояв українкам тандем з Франції — Алізе Корне та Фіона Ферро. Француженкам вдалося добути переконливу перемогу з рахунком 6:2; 6:4.

Це був перший великий турнір Даяни Ястремський після перемоги у справі про допінг. Спортсменка залишалася поза грою більше півроку, поки не довела свою невинність в застосуванні заборонених препаратів в суді.

Відзначимо, що перший матч на Олімпіаді в одиночній сітці Еліна Світоліна зіграє завтра. Її суперницею буде німецька тенісистка Лаура Зигмунд.

Нагадаємо, що раніше Еліна Світоліна поділилася очікуваннями від виступів на Олімпіаді в Токіо.

"Не важливо, це Кубок Біллі Джин Кінг або Олімпіада. Це завжди дає додаткову мотивацію наполегливо боротися і грати краще. Олімпіада — завжди важливий для мене турнір, і я неймовірно пишаюся, що представляю Україну. В олімпійський рік я з нетерпінням чекаю Ігри та намагаюся підготуватися якнайкраще. Для мене грати за країну — особливе почуття ", — сказала Світоліна офіційному сайту ITF.

Також на Олімпійських іграх в парних змаганнях зіграють дві українські тенісистки — сестри Людмила і Надія Кіченок. Їх суперницями буде індійська пара Саня Мірза і Анкіта Райна. Цей матч запланований на ранок 25 липня.

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