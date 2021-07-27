Світоліна вийшла у чвертьфінал Олімпіади в Токіо

Перша ракетка України продовжує свій шлях за медалями на Олімпіаді в Токіо.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна пройшла стадію 1/8 фіналу на Олімпійських іграх у Токіо.

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На шляху до чвертьфіналу 26-річна спортсменка в трьох сетах обіграла Марію Саккарі з Греції — 5:7, 6:3, 6:4.

Трисетовий матч тривав 2 години і 41 хвилину. Світоліна зробила 10 подач навиліт, припустилася 4 подвійних помилок, виграла 12 геймів на своїй подачі.

Загальний рахунок в особистих зустрічах став нічийним — 2:2.

У першому матчі на Олімпіаді Еліна обіграла німкеню Зігемунд — 6:3, 5:7, 6:4, в другому — австралійку Том'янович — 4:6, 6:3, 6:4.

Еліна Світоліна зустрінеться в чвертьфіналі з переможцем пари Кароліна Плішкова — Каміла Джорджі.

Олімпійський тенісний турнір

Третє коло

Еліна Світоліна (Україна) — Марія Саккарі (Греція) — 5:7, 6:3, 6:4

Раніше Фокус повідомляв, що інша українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступи на Олімпіаді-2020 в Токіо.

21-річна українська тенісистка Даяна Ястремська не змогла пройти стадію першого кола на Олімпійських іграх.

В одиночній сітці українка програла представниці Канади Лейлі Фернандес. Ястремська програла перший сет, але змогла реабілітуватися у другій партії. Однак, на третій сет українській тенісистці сил вже не вистачило — вона поступилася без шансів, не вигравши жодного гейму. Підсумковий рахунок матчу: 3:6; 6:3; 0:6 на користь Фернандес.

Не пощастило одеситці й у парному змаганні. Даяна Ястремська виступала в парі з першою ракеткою України Еліною Світоліною. Протистояв українкам тандем із Франції — Алізе Корне та Фіона Ферро. Француженкам вдалося здобути переконливу перемогу з рахунком 6:2; 6:4.