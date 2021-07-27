В поддержку Зозули: посольство Украины защитило игрока сборной, обвиняемого в фашизме в Испании

Украинский футболист вновь столкнулся с результатом российской пропаганды заграницей.

Посольство Украины в Испании опубликовало на своей странице в Facebook официальное заявление, в котором прокомментировало скандал вокруг нападающего Романа Зозули, которого некоторые испанские болельщики обвиняют в фашизме.

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"В связи с очередной провокацией против Романа Зозули посольство Украины в Королевстве Испания вновь заявляет о поддержке украинского футболиста, патриота и гражданина — Романа Зозули.

Повторяем, что Роман Зозуля — один из патриотов Украины, поддерживающий ВСУ в борьбе с российской агрессией, и мы призываем испанские футбольные власти предпринять конкретные и решительные шаги, чтобы остановить несправедливые преследования Зозули.

Ложные обвинения не могут повлиять на профессиональное развитие Романа. Слава Украине! Героям слава!"

Напомним, скандал разгорелся после того, как стало известно, что Зозуля может присоединиться к команде "Алькорон", ряд болельщиков которых выступает против этого подписания в связи со взглядами игрока.

Последним клубом украинца был "Альбасете", который он покинул нынешним летом. Ранее Зозуля также был вынужден покинуть "Райо Вальекано" из-за идеологических разногласий с болельщиками.

Напомним, Зозуля перешел в "Альбасете" в 2017 году.

В прошлом сезоне провел за команду 37 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. "Альбасете" по итогам сезона не удержался в Сегунде и вылетел в третий дивизион Испании.

30-летний Роман Зозуля — воспитанник киевского "Динамо". Дебютировал в главной команде 11 мая 2008 года в матче против полтавской "Ворсклы" (2:1). 2 июня 2010 года Зозуля дебютировал в составе национальной сборной Украины в товарищеском матче против Норвегии (1:0), в котором забил единственный гол. Участник чемпионата Европы среди молодежных команд 2011 года в Дании. 16 мая 2017 года Зозуля приостановил карьеру в сборной Украины. 8 сентября 2017 года стал игроком "Альбасете".