На підтримку Зозулі: посольство України захистило гравця збірної, обвинуваченого у фашизмі в Іспанії

Український футболіст знову зіткнувся з результатом російської пропаганди за кордоном.

Посольство України в Іспанії опублікувало на своїй сторінці в Facebook офіційну заяву, у якій прокоментувало скандал навколо нападника Романа Зозулі, якого деякі іспанські вболівальники звинувачують у фашизмі.

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"У зв'язку з черговою провокацією проти Романа Зозулі посольство України в Королівстві Іспанія знову заявляє про підтримку українського футболіста, патріота та громадянина — Романа Зозулі.

Повторюємо, що Роман Зозуля — один із патріотів України, який підтримує ЗСУ в боротьбі з російською агресією, і ми закликаємо іспанську футбольну владу зробити конкретні та рішучі кроки, щоб зупинити несправедливі переслідування Зозулі.

Помилкові звинувачення не можуть вплинути на професійний розвиток Романа. Слава Україні! Героям слава!"

Нагадаємо, скандал розгорівся після того, як стало відомо, що Зозуля може приєднатися до команди "Алькорон", низка вболівальників якого виступає проти цього підписання у зв'язку з поглядами гравця.

Останнім клубом українця був "Альбасете", який він залишив цього літа. Раніше Зозуля також був змушений покинути "Райо Вальєкано" через ідеологічні розбіжності з уболівальниками.

Нагадаємо, Зозуля перейшов у "Альбасете" в 2017 році.

Минулого сезону провів за команду 37 матчів, забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу. "Альбасете" за підсумками сезону не втрималася в Сегунді та вилетіла в третій дивізіон Іспанії.

30-річний Роман Зозуля — вихованець київського "Динамо". Дебютував у головній команді 11 травня 2008 року в матчі проти полтавської "Ворскли" (2: 1). 2 червня 2010 року Зозуля дебютував у складі національної збірної України в товариському матчі проти Норвегії (1: 0), в якому забив єдиний гол. Учасник чемпіонату Європи серед молодіжних команд 2011 року в Данії. 16 травня 2017 року Зозуля призупинив кар'єру в збірній України. 8 вересня 2017 року став гравцем "Альбасете".