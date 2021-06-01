Ексфорвард збірної України покинув іспанський клуб

У нинішньому сезоні Роман Зозуля провів за "Альбасете" 37 матчів, забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу.

Український форвард "Альбасете" Роман Зозуля покинув клуб після вильоту із Сегунди.

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"Ось і закінчується прекрасна історія, яка тривала чотири роки, чотири чудові роки! Пишу це повідомлення зі сльозами на очах, із болем у душі, тому що ми розчарували наше місто та наших шанувальників. Я хочу попросити вибачення, оскільки ми не могли реалізувати ваші очікування. Я просто сподіваюся і впевнений, що "Альбасете" скоро повернеться до Сегунди!

Я хочу подякувати всім вам за ці 4 роки, які я провів у цьому чудовому клубі та дивовижному місті. Я і моя сім'я завжди пам'ятатимемо "Альбасете". Також я хочу подякувати всім гравцям, з якими я грав: ви були чудовими гравцями, а головне — неймовірними друзями. Також хочу подякувати лікарям клубу, фізіотерапевтам, всім співробітникам клубу, всім причетним до клубу "Альбасете". Я люблю вас, друзі. Ви стали для мене другою сім'єю. Спасибі керівництву клубу за все, що ви для мене зробили і через що нам довелося пройти!

Хочу подякувати шанувальникам "Альбасете", бо ви завжди підтримували мене і були поруч, спасибі. У мене тут багато друзів. Моя сім'я вас ніколи не забуде! "Альбасете" назавжди залишиться в моєму серці", — написав Зозуля у Facebook.

Нагадаємо, Зозуля перейшов в "Альбасете" в 2017 році.

У нинішньому сезоні провів за команду 37 матчів, забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу. "Альбасете" за підсумками сезону не втримався в Сегунді та вилетів у третій дивізіон Іспанії.

У минулому сезоні Роман Зозуля був визнаний кращим гравцем сезону іспанського "Альбасете".

30-річний Роман Зозуля — вихованець київського "Динамо". Дебютував у головній команді 11 травня 2008 року в матчі проти полтавської "Ворскли" (2:1). 2 червня 2010 року Зозуля дебютував у складі національної збірної України в товариському матчі проти Норвегії (1:0), в якому забив єдиний гол. Учасник чемпіонату Європи серед молодіжних команд 2011 року в Данії. 16 травня 2017 року Зозуля призупинив кар'єру в збірній України. 8 вересня 2017 року став гравцем "Альбасете".

Нагадаємо, Зозулю нагородили медаллю за допомогу українській армії.

Раніше футболіст разом із благодійним фондом "Народна армія" допоміг ЗСУ в боротьбі з коронавірусом, закупивши медичні маски і тести на коронавірус.