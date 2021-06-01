Экс-форвард сборной Украины покинул испанский клуб

В нынешнем сезоне Роман Зозуля провел за "Альбасете" 37 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля покинул клуб после вылета из Сегунды.

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"Вот и заканчивается прекрасная история, которая длилась четыре года, четыре замечательных года! Пишу это сообщение со слезами на глазах, с болью в душе, потому что мы разочаровали наш город и наших поклонников. Я хочу попросить прощения, поскольку мы не могли реализовать ваши ожидания. Я просто надеюсь и уверен, что "Альбасете" скоро вернется в Сегунду!

Я хочу поблагодарить всех вас за эти 4 года, которые я провел в этом замечательном клубе и удивительном городе. Я и моя семья всегда будем помнить "Альбасете". Также я хочу поблагодарить всех игроков, с которыми я играл: вы были замечательными игроками, а главное – невероятными друзьями. Также хочу поблагодарить врачей клуба, физиотерапевтов, всех сотрудников клуба, всех причастных к клубу "Альбасете". Я люблю вас, ребята. Вы стали для меня второй семьей. Спасибо руководству клуба за все, что вы для меня сделали и через что нам пришлось пройти!

Хочу поблагодарить поклонников "Альбасете", ибо вы всегда поддерживали меня и были рядом, спасибо. У меня здесь много друзей. Моя семья вас никогда не забудет! "Альбасете" навсегда останется в моем сердце", – написал Зозуля в Facebook.

Напомним, Зозуля перешел в "Альбасете" в 2017 году.

В нынешнем сезоне провел за команду 37 матчей, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. "Альбасете" по итогам сезона не удержался в Сегунде и вылетел в третий дивизион Испании.

В прошлом сезоне Роман Зозуля был признан лучшим игроком сезона испанского "Альбасете".

30-летний Роман Зозуля — воспитанник киевского "Динамо". Дебютировал в главной команде 11 мая 2008 года в матче против полтавской "Ворсклы" (2:1). 2 июня 2010 года Зозуля дебютировал в составе национальной сборной Украины в товарищеском матче против Норвегии (1:0), в котором забил единственный гол. Участник чемпионата Европы среди молодежных команд 2011 года в Дании. 16 мая 2017 года Зозуля приостановил карьеру в сборной Украины. 8 сентября 2017 года стал игроком "Альбасете".

Напомним, Зозулю наградили медалью за помощь украинской армии.

Ранее футболист вместе с благотворительным фондом "Народная армия" помог ВСУ в борьбе с коронавирусом, закупив медицинские маски и тесты на коронавирус.