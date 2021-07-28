"Удивительные эмоции": Свитолина – о выходе в полуфинал Олимпиады в Токио

Первая ракетка Украины знает стиль игры своей соперницы в полуфинале и готовится правильно восстановиться к матчу.

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после выхода в полуфинал Олимпиады в Токио.

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"Удивительные эмоции. Рада, что смогла справиться сегодня, ведь вчера была очень сложная игра и пришлось потратить много энергии на протяжении последних трех матчей", — сказала Свитолина в интервью для НОК Украины.

Также Свитолина поблагодарила свою команду, с которой работает на Олимпиаде в Токио.

"Благодарна нашей команде, которая упорно работала, чтобы помочь мне восстановиться и подойти к встрече в хорошей форме", – сказала Свитолина.

Украинка дала оценку свою матчу против Джорджи.

"Я знала, что Джорджи — сложная соперница и может достаточно остро играть, поэтому нужно быть физически подготовленным. Счастлива, что смогла восстановить силы.

Несмотря на некоторые свои ошибки, я все же довольно уверенно играла сегодня. Это принесло результат", – добавила Свитолина.

Кроме того, Элина поделилась ожиданиями от полуфинального матча.

"Полуфинал против Вондроушовой? В принципе, я знаю стиль игры этой теннисистки. Так буду готовиться, восстанавливаться. Нужно выходить на корт в хорошей физической форме", – сказала Свитолина.

Полуфинальный матч пройдет 29 июля.

Ранее Фокус сообщал, что Элина Свитолина пробилась в полуфинал Олимпиады в Токио.

Соперницей украинки в 1/2 финала олимпийского турнира буде чешская теннисистка Маркета Вондроушова. Она досрочно завершила матч против испанки Паулы Бадосы, которая почувствовала недомогание на корте, в результате чего покинула площадку при помощи врачей и специальной коляски.

Напомним, днем ранее Свитолина оформила выход в 1/4, в напряженном матче обыграв гречанку Марию Саккари. Трехсетовый матч длился 2 часа и 41 минуту. Свитолина совершила 10 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки, выиграла 12 геймов на своей подаче.

В активе сборной Украины на Олимпийских играх в Токио три медали и все они — бронзовые. Дарья Белодед заняла третье место в соревнованиях по дзюдо в категории до 48 килограмм, Игорь Рейзлин выиграл медаль в соревнованиях по фехтованию, а третью награду завоевал тандем Елена Костевич/Олег Омельчук, выступающий в пулевой стрельбе из пистолета.