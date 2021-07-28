"Дивовижні емоції": Світоліна — про вихід у півфінал Олімпіади в Токіо

Перша ракетка України знає стиль гри своєї суперниці в півфіналі та готується правильно відновитися до матчу.

Українська тенісистка Еліна Світоліна поділилася емоціями після виходу в півфінал Олімпіади в Токіо.

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"Дивовижні емоції. Рада, що змогла впоратися сьогодні, адже вчора була дуже складна гра і довелося витратити багато енергії протягом останніх трьох матчів", — сказала Світоліна в інтерв'ю для НОК України.

Також Світоліна подякувала своїй команді, з якою працює на Олімпіаді в Токіо.

"Вдячна нашій команді, яка наполегливо працювала, щоб допомогти мені відновитися і підійти до зустрічі в хорошій формі", — сказала Світоліна.

Українка дала оцінку свою матчу проти Джорджі.

"Я знала, що Джорджі — складна суперниця і може досить гостро грати, тому потрібно бути фізично підготовленою. Щаслива, що змогла відновити сили.

Незважаючи на деякі свої помилки, я все ж досить впевнено грала сьогодні. Це принесло результат", — додала Світоліна.

Крім того, Еліна поділилася очікуваннями від півфінального матчу.

"Півфінал проти Вондроушової? У принципі, я знаю стиль гри цієї тенісистки. Так буду готуватися, відновлюватися. Потрібно виходити на корт у хорошій фізичній формі", — сказала Світоліна.

Півфінальний матч пройде 29 липня.

Раніше Фокус повідомляв, що Еліна Світоліна пробилася до півфіналу Олімпіади в Токіо.

Суперницею українки в 1/2 фіналу олімпійського турніру буде чеська тенісистка Маркета Вондроушова. Вона достроково завершила матч проти іспанки Паули Бадоси, яка відчула нездужання на корті, внаслідок чого покинула корт за допомогою лікарів і спеціальної коляски.

Нагадаємо, днем раніше Світоліна оформила вихід в 1/4, в напруженому матчі обігравши грекиню Марію Саккарі. Трисетовий матч тривав 2 години і 41 хвилину. Світоліна зробила 10 подач навиліт, припустилася 4 подвійних помилок, виграла 12 геймів на своїй подачі.

В активі збірної України на Олімпійських іграх у Токіо три медалі й усі вони — бронзові. Дар'я Білодід посіла третє місце в змаганнях із дзюдо в категорії до 48 кілограмів, Ігор Рейзлін виграв медаль у змаганнях із фехтування, а третю нагороду завоював тандем Олена Костевич / Олег Омельчук, який виступає в кульовій стрільбі з пістолета.