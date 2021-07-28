Израильские спортсмены сломали антисекс-кровать на Олимпиаде в Токио (видео)

Израильские олимпийцы проверили кровать в олимпийской деревне на прочность. Сломать кровать удалось лишь усилиями девятерых человек.

Израильский спортсмен Бен Вангер решил придумать способ, чтобы сломать антисекс-кровать в Олимпийской деревне, сообщает New York Post.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Бейсболист из Израиля сначала прыгал на кровати, после чего решил попрыгать на кровати вместе с другими спортсменами национальной сборной.

Вангер опубликовал в TikTok ролик, на котором спортсмены устроили "краш-тест" для олимпийской кровати.

"Сегодня мы проверим и увидим, сколько израильтян нужно, чтобы сломать эту картонную кровать", — пошутил бейсболист во время ролика.

Спортсмен долгое время прыгал на кровати один, после чего к нему по очереди присоединялись и другие представители сборной Израиля. В итоге конструкция рухнула под весом девяти олимпийцев.

Ранее Фокус рассказывал, что спортсменам на Олимпиаде поставили антисекс-кровати, которые выдерживают вес 200 кг и спортсменам на них не рекомендуется делать резких движений.

Отметим, что дизайн девайса утвердил Международный Олимпийский комитет, чтобы в условиях карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса снизить вероятность ненужных форм физического контакта.

Любопытно, что спортсменам перед Олимпиадой выдали презервативы, однако не рекомендовали их использовать в олимпийской деревне, советуя отвезти их с собой домой и там заниматься сексуальным просвещением молодого поколения.

Дома для спортсменов, которые участвуют на Олимпийских играх, расположены на берегу Токийского залива. Общая площадь территории деревни составляет около 44 гектаров. Олимпийская деревня включает в себя 21 здание, в котором спортсменам предоставлено более 3600 комнат.

После окончания Олимпиады олимпийская деревня будет переформатирована на апартаменты.