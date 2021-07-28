Ізраїльські спортсмени зламали антисекс-ліжко на Олімпіаді в Токіо (відео)

Ізраїльські олімпійці перевірили ліжко в олімпійському селищі на міцність. Зламати ліжко вдалося лише зусиллями дев'ятьох осіб.

Ізраїльський спортсмен Бен Вангер вирішив вигадати спосіб, щоб зламати антисекс-ліжко в Олімпійському селищі, повідомляє New York Post.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Бейсболіст з Ізраїлю спочатку стрибав на ліжку, після чого вирішив пострибати на ліжку разом з іншими спортсменами національної збірної.

Вангер опублікував у TikTok ролик, в якому спортсмени влаштували "краш-тест" для олімпійського ліжка.

"Сьогодні ми перевіримо і побачимо, скільки ізраїльтян потрібно, щоб зламати це картонне ліжко", — пожартував бейсболіст під час ролика.

Спортсмен довгий час стрибав на ліжку один, після чого до нього по черзі приєднувалися й інші представники збірної Ізраїлю. Зрештою конструкція зламалася під вагою дев'яти олімпійців.

Раніше Фокус розповідав, що спортсменам на Олімпіаді поставили антисекс-ліжка, які витримують вагу 200 кг і спортсменам на них не рекомендується робити різких рухів.

Зазначимо, що дизайн девайсу затвердив Міжнародний Олімпійський комітет, щоб в умовах карантинних обмежень через пандемію коронавірусу знизити ймовірність непотрібних форм фізичного контакту.

Цікаво, що спортсменам перед Олімпіадою видали презервативи, проте не рекомендували їх використовувати в олімпійському селищі, радячи відвезти їх із собою додому і там займатися сексуальною освітою молодого покоління.

Будинки для спортсменів, які беруть участь на Олімпійських іграх, розташовані на березі Токійської затоки. Загальна площа території селища становить майже 44 гектари. Олімпійське селище враховує 21 будівлю, де спортсменам надані понад 3 600 кімнат.

Після закінчення Олімпіади олімпійське селище буде переформатоване на апартаменти.