"Киев – это мы": "Динамо" представило новую форму на сезон-2021/22 (фото)

Чемпион Украины представил новые комплекты формы на текущий сезон. Они выполнены в стиле ретро.

Официальный сайт и социальные сети "Динамо" опубликовали фото нового домашнего и выездного комплекта формы на сезон-2021/22.

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Техническим спонсором новой игровой формы выступила компания New Balance, которая продлила сотрудничество с киевским клубом на три сезона.

Разработчики вдохновились современной интерпретацией спортивных форм 90-х город, где комплекты представляли из себя красочными и с яркой цветовой гаммой. Также форма символизирует дань победам "Динамо" в последнем десятилетии прошедшего столетия.

Форма исполнена в традиционных бело-синих цветах. Дополнительными элементами выступили флаг Украины на передней части футболки, а на тыльной у изголовья разместилась надпись "Киев – это мы", которая выступает символом единства команды и столицы.

Напомним, "Динамо" еще не стартовало в новом сезоне украинской Премьер-лиги, лишь недавно завершив тренировочный сбор. Также были активны киевляне и на трансферном рынке, подписал целый ряд новых футболистов. Последним пополнением в команде стал экс-нападающий "Ворсклы" Владислав Кулач.

Ранее Фокус сообщал, что киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с венесуэльским форвардом.

Свой первый матч в новом сезоне "Динамо" проведет 1 августа, в рамках 2-го тура чемпионата Украины. Киевляне на НСК "Олимпийский" примут "Верес". Цены на билеты на этот матч стартуют от 50 гривен, а самый дорогой пропуск на стадион обойдется в 650 гривен.

Отметим, что матч первого тура против закарпатского "Миная" был перенесен на 11 августа.

Напомним, что "Динамо" отдало в аренду "Черноморцу" сразу 12 футболистов, а в текущее межсезонье одесский клуб возглавил бывший тренер молодежной команды столичного клуба Юрий Мороз.