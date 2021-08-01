Боксер-тяжеловес из Франции устроил акцию протеста на Олимпиаде после дисквалификации (видео)

После решения судьи Мурад Алиев выплюнул капу, ударил кулаком по телекамере и просидел час на пустом ринге.

Французский супертяжеловес Мурад Алиев был дисквалифицирован во втором раунде четвертьфинала в весовой категории свыше 91 кг на Олимпийских играх в Токио и не сдержал эмоции по этому поводу, устроив протест, сообщает Reuters.

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В поединке спортсмен, который родился в Москве, но в 6 лет с родителями эмигрировал во Францию, уверенно обошел британца Фрейзера Кларка. Однако боксер разозлил судью Энди Мустачио после того, как ударил противника головой, из-за чего тот получил рассечение брови. Рефери дисквалифицировал француза, посчитав, что тот умышленно нанес такой удар Кларку, и остановил бой, признав британского боксера победителем.

[ + – ] Судья Энди Мустачио остановил бой, усмотрев в действиях французского боксера нарушения

После решения судьи Алиев пришел в ярость. Он выплюнул капу, пнул ее ногой и ударил кулаком в телекамеру, а также показывал неприличные жесты. Он кричал "Нет! Я выиграл!" и толкал соперника, безуспешно пытавшегося его успокоить, пока рефери не развел их по разным углам.

Алиев просидел на фартуке ринга более получаса после дисквалификации за умышленный удар головой.

"Я выиграл !! Все видят, что я выигрываю!", – продолжал кричать француз. Затем организатором олимпийского турнира удалось увести его в подтрибунное помещение, однако он вернулся через 15 минут и возобновил свой протест.

[ + – ] Алиев просидел час возле пустого ринга

Четвертьфинальный матч, завершившийся во втором раунде, обеспечил Кларку как минимум бронзу. Он не стал комментировать поступок Алиева, но сказал, что симпатизирует французу, и посоветовал ему не "портить свою репутацию".

В комментарии журналистам французский спортсмен заявил, что готовился к этому поединку четыре года, а теперь разочарован.

"Своим поступком я хотел выразить несогласие с вердиктом", – подчеркнул он.

Тем временем украинский боксер Александр Хижняк, чемпион мира 2017 года в категории до 75 кг, стартовал уверенной победой на боксерском турнире на Олимпиаде в Токио, деклассировав Юито Муриваки из Японии.