Боксер-важковаговик із Франції влаштував акцію протесту на Олімпіаді після дискваліфікації (відео)

Після рішення судді Мурад Алієв виплюнув капу, вдарив кулаком по телекамері і просидів годину на порожньому рингу.

Французький суперважковаговик Мурад Алієв був дискваліфікований у другому раунді чвертьфіналу у ваговій категорії понад 91 кг на Олімпійських іграх у Токіо і не стримав емоції з цього приводу, влаштувавши протест, повідомляє Reuters.

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У поєдинку спортсмен, який народився в Москві, але в 6 років з батьками емігрував до Франції, впевнено обійшов британця Фрейзера Кларка. Однак боксер розлютив суддю Енді Мустачіо після того, як ударив противника головою, через що той отримав розсічення брови. Рефері дискваліфікував француза, вважаючи, що той навмисне завдав такого удару Кларку, і зупинив бій, визнавши британського боксера переможцем.

[ + – ] Суддя Енді Мустачіо зупинив бій, угледівши в діях французького боксера порушення

Після рішення судді Алієв розлютився. Він виплюнув капу, штовхнув її ногою і вдарив кулаком у телекамеру, а також показував непристойні жести. Він кричав "Ні! Я виграв!" і штовхав суперника, котрий безуспішно намагався його заспокоїти, поки рефері не розвів їх по різних кутах.

Алієв просидів на фартусі рингу понад півгодини після дискваліфікації за умисний удар головою.

"Я вигра !! Всі бачать, що я виграю!", – продовжував кричати француз. Потім організатором олімпійського турніру вдалося відвести його в підтрибунне приміщення, однак він повернувся через 15 хвилин і відновив свій протест.

[ + – ] Алієв просидів годину біля порожнього рингу

Чвертьфінальний матч, що завершився у другому раунді, забезпечив Кларку як мінімум бронзу. Він не став коментувати вчинок Алієва, але сказав, що симпатизує французу, і порадив йому не "псувати свою репутацію".

У коментарі журналістам французький спортсмен заявив, що готувався до цього поєдинку чотири роки, а тепер розчарований.

"Своїм вчинком я хотів висловити незгоду з вердиктом", – підкреслив він.

Тимчасом український боксер Олександр Хижняк, чемпіон світу 2017 року категорії до 75 кг, стартував упевненою перемогою на боксерському турнірі на Олімпіаді в Токіо, декласувавши Юіто Мурівакі з Японії.