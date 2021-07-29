Боксер Хижняк розбив японця в стартовому бою на Олімпіаді в Токіо

Лідер збірної України з боксу має відмінні шанси на медалі Олімпійських ігор, які проходять зараз у Токіо.

Український боксер Олександр Хижняк, чемпіон світу 2017 року категорії до 75 кг, стартував впевненою перемогою на боксерському турнірі на Олімпіаді в Токіо.

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У стартовому бою в 1/8 фіналу Олімпіади Хижняк декласував Юіто Мурівакі з Японії. Українець домінував усі три раунди на рингу, Мурівакі лише зрідка викидав одиночні удари.

Судді віддали одноголосну перемогу Хижняку за підсумками трьох раундів 5:0 (30:26, 30:26, 30:27, 30:27, 30:27).

У чвертьфіналі суперником українця стане Юрі Седеньйо з Домініканської Республіки, який у 1/8 фіналу переміг роздільним рішенням суддів Франсіско Верону з Аргентини.

Наступний бій Олександра Хижняка відбудеться 1 серпня.

Раніше Фокус повідомляв, що український боксер Хижняк кваліфікувався на Олімпіаду, перемігши у фіналі росіянина.

Раніше легендарний український боксер Володимир Кличко натякнув про повернення в ринг і шокував шанувальників своєю прекрасною фізичною формою.

5 березня цього року Володимиру виповнилося 45 років. Якщо він дійсно хоче побити рекорд Формана, то його повернення слід очікувати не раніше грудня 2021 року або навіть січня 2022.

Відзначимо, що сьогодні вранці Михайло Романчук виграв четверту медаль України на Олімпіаді в Токіо.

Нагадаємо, що в кваліфікації в дисципліні 800 метрів вільним стилем Михайло Романчук подолав дистанцію за 7:41.28. Це майже на 1,5 секунди швидше за переможний час Михайла на чемпіонаті Європи в Будапешті в травні поточного року.

Попередній рекорд запливу на дистанції 800 метрів вільним стилем був встановлений французом Янніком Аньєлем на чемпіонаті Франції в 2012 році, його час склав 7:29,17. Рекорд французького спортсмена не могли побити протягом 8 років.