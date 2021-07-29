Боксер Хижняк разбил японца в стартовом бою на Олимпиаде в Токио

Лидер сборной Украины по боксу имеет отличные шансы на медали проходящих Олимпийских игр в Токио.

Украинский боксер Александр Хижняк, чемпион мира 2017 года в категории до 75 кг, Александр Хижняк стартовал уверенной победой на боксерском турнире на Олимпиаде в Токио.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В стартовом бою в 1/8 финала Олимпиады Хижняк деклассировал Юито Муриваки из Японии. Украинец доминировал все три раунда на ринге, Муриваки лишь изредка выбрасывал одиночные удары.

Судьи отдали единогласную победу Хижняку по итогам трех раундов 5:0 (30:26, 30:26, 30:27, 30:27, 30:27).

В четвертьфинале соперником украинца станет Юри Седеньо из Доминиканской Республики, который в 1/8 финала победил раздельным решением судей Франсиско Верона из Аргентины.

Следующий бой Александра Хижняка состоится 1 августа.

Ранее Фокус сообщал, что украинский боксер Хижняк квалифицировался на Олимпиаду, победив в финале россиянина.

Ранее легендарный украинский боксер Владимир Кличко намекнул о возвращении в ринг и шокировал поклонников своей прекрасной физической формой.

5 марта этого года Владимиру исполнилось 45 лет. Если он действительно хочет побить рекорд Формана, то его возвращение следует ожидать не раньше декабря 2021 года или даже января 2022-го.

Отметим, что сегодня утром Михаил Романчук выиграл четвертую медаль Украины на Олимпиаде в Токио.

Напомним, что в квалификации в дисциплине 800 метров вольным стилем Михаил Романчук преодолел дистанцию за 7:41.28. Это почти на 1,5 секунды быстрее победного времени Михаила на чемпионате Европы в Будапеште в мае текущего года.

Предыдущий рекорд заплыва на дистанции 800 метров вольным стилем был установлен французом Янником Аньелье на чемпионате Франции в 2012 году, его время составило 7:29,17. Рекорд французского спортсмена не могли побить на протяжении 8 лет.