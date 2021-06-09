Украинский боксер Хижняк квалифицировался на Олимпиаду, победив в финале россиянина

Украинец завоевал еще одну олимпийскую лицензию в боксе и выступит на Олимпиаде в Токио.

Украинский боксер Александр Хижняк будет представлять Украину на Олимпиаде в Токио.

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Украинец победил в финале квалификационного турнира в Париже россиянина Глеба Бакши в весовой категории до 75 кг.

Хижняк победил россиянина раздельным решением судей – трое судей отдали победу Хижняку 30:27, один – 29:28, а еще один увидел победу Бакши 28:29.

Победа Хижняка в Париже позволит набрать украинцу очки к международному рейтингу, что положительно скажется при жеребьевке на Олимпиаде в Токио.

Отметим, что сборная Украины по боксу завоевала уже четыре лицензии – Украину представят Николай Буценко, Ярослав Харциз, Александр Хижняк и Анна Лысенко. Еще одну лицензию (боксера Евгения Барабанова) мы можем получить после перераспределения лицензий из-за отмены мирового квалификационного турнира.

Напомним, что церемония открытия Олимпиады намечена на пятницу, 23 июля 2021 года, а церемония закрытия Игр — на воскресенье, 8 августа. Олимпиада в общей сложности займет 19 дней.

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