МОК назвал состав сборной беженцев на Олимпиаду в Токио

Спортсмены-беженцы покинули свои страны, спасаясь от насилия и преследований и теперь выступят на Олимпийских Играх

Международный олимпийский комитет объявил состав сборной беженцев, которая выступит на Олимпийских играх в Токио.

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Команду беженцев представят 29 атлетов из 13 стран в 12 видах спорта. Эти спортсмены были вынуждены покинуть свои страны, спасаясь от насилия и преследований.

На церемонии открытия Олимпиады спортсмены-беженцы выйдут на стадион вторыми под олимпийский гимн вместо гимна своих стран.

Состав сборной беженцев

плавание — Алаа Масо, Юсра Мардини (Сирия);

легкая атлетика — Дориан Келетела (Конго), Роуз Натике Ликоньен, Джеймс Ньянг Чиенгджик, Анжелина Надай Лохалит, Пауло Амотун Локоро (все — Южный Судан), Джамал Абдельмаджи Мохаммед (Судан), Тахловини Габриесос (Эритрея);

бадминтон — Арам Махмуд (Сирия);

бокс — Вессам Саламана (Сирия), Элдрич Родригез (Венесуэла);

гребля на байдарках и каноэ — Саид Фазлоула (Иран);

велоспорт — Масома Али Зада (Афганистан), Ахмад Бадреддин Ваис (Сирия);

дзюдо — Санда Алдас, Ахмад Аликай, Муна Дахук (все — Сирия), Джавад Махджуб (Иран), Пополе Мисенга (ДР Конго), Нигара Шахин (Афганистан);

каратэ — Ваэль Шуб (Сирия), Хамун Дерафшипур (Иран);

стрельба — Луна Соломон (Эритрея);

тхэквондо — Дина Лангеруди, Кимия Ализаде (Иран), Абдулла Седики (Афганистан);

тяжелая атлетика — Сириль Фагат Чатчет (Камерун);

борьба — Акер Аль Обайди (Ирак).

Напомним, что церемония открытия Олимпиады намечена на пятницу, 23 июля 2021 года, а церемония закрытия Игр — на воскресенье, 8 августа. Олимпиада в общей сложности займет 19 дней.

Ранее сообщалось, Олимпиада-2020 в Токио пройдет без зарубежных зрителей.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен отменять летнюю Олимпиаду-2020 в Токио, которая была перенесена на 23 июля 2021 года из-за пандемии.