МОК назвал состав сборной беженцев на Олимпиаду в Токио
Спортсмены-беженцы покинули свои страны, спасаясь от насилия и преследований и теперь выступят на Олимпийских Играх
Международный олимпийский комитет объявил состав сборной беженцев, которая выступит на Олимпийских играх в Токио.
Команду беженцев представят 29 атлетов из 13 стран в 12 видах спорта. Эти спортсмены были вынуждены покинуть свои страны, спасаясь от насилия и преследований.
На церемонии открытия Олимпиады спортсмены-беженцы выйдут на стадион вторыми под олимпийский гимн вместо гимна своих стран.
Состав сборной беженцев
плавание — Алаа Масо, Юсра Мардини (Сирия);
легкая атлетика — Дориан Келетела (Конго), Роуз Натике Ликоньен, Джеймс Ньянг Чиенгджик, Анжелина Надай Лохалит, Пауло Амотун Локоро (все — Южный Судан), Джамал Абдельмаджи Мохаммед (Судан), Тахловини Габриесос (Эритрея);
бадминтон — Арам Махмуд (Сирия);
бокс — Вессам Саламана (Сирия), Элдрич Родригез (Венесуэла);
гребля на байдарках и каноэ — Саид Фазлоула (Иран);
велоспорт — Масома Али Зада (Афганистан), Ахмад Бадреддин Ваис (Сирия);
дзюдо — Санда Алдас, Ахмад Аликай, Муна Дахук (все — Сирия), Джавад Махджуб (Иран), Пополе Мисенга (ДР Конго), Нигара Шахин (Афганистан);
каратэ — Ваэль Шуб (Сирия), Хамун Дерафшипур (Иран);
стрельба — Луна Соломон (Эритрея);
тхэквондо — Дина Лангеруди, Кимия Ализаде (Иран), Абдулла Седики (Афганистан);
тяжелая атлетика — Сириль Фагат Чатчет (Камерун);
борьба — Акер Аль Обайди (Ирак).
Напомним, что церемония открытия Олимпиады намечена на пятницу, 23 июля 2021 года, а церемония закрытия Игр — на воскресенье, 8 августа. Олимпиада в общей сложности займет 19 дней.
Ранее сообщалось, Олимпиада-2020 в Токио пройдет без зарубежных зрителей.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен отменять летнюю Олимпиаду-2020 в Токио, которая была перенесена на 23 июля 2021 года из-за пандемии.