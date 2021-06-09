МОК назвав склад збірної біженців на Олімпіаду в Токіо
Спортсмени-біженці покинули свої країни, рятуючись від насильства і переслідувань і тепер виступлять на Олімпійських Іграх
Міжнародний олімпійський комітет оголосив склад збірної біженців, яка виступить на Олімпійських іграх у Токіо.
Команду біженців представлять 29 атлетів із 13 країн у 12 видах спорту. Ці спортсмени були змушені покинути свої країни, рятуючись від насильства і переслідувань.
На церемонії відкриття Олімпіади спортсмени-біженці вийдуть на стадіон другими під олімпійський гімн замість гімну своїх країн.
Склад збірної біженців:
плавання — Алаа Масо, Юсра Мардін (Сирія);
легка атлетика — Доріан Келетела (Конго), Роуз Натік Ликон, Джеймс Ньянг Чіенгджик, Анжеліна Надал Лохаліт, Пауло Амотун Локоро (всі — Південний Судан), Джамал Абдельмаджі Мохаммед (Судан), Тахловіні Габрієсос (Еритрея);
бадмінтон — Арам Махмуд (Сирія);
бокс — Вессей Саламано (Сирія), Елдрич Родрігез (Венесуела);
веслування на байдарках і каное — Саїд Фазлоула (Іран);
велоспорт — Масом Алі Зада (Афганістан), Ахмад Бадреддін Ваїс (Сирія);
дзюдо — Санда Алдас, Ахмад Алікай, Муна Дахук (усі — Сирія), Джавад Махджуб (Іран), Пол Місенга (ДР Конго), Нігара Шахін (Афганістан);
карате — Ваель Шуб (Сирія), Хамун Дерафшипур (Іран);
стрільба — Луна Соломон (Еритрея);
тхеквондо — Діна Лангеруді, Кімія Алізаде (Іран), Абдулла Седікі (Афганістан);
важка атлетика — Сиріль Фагат Чатчет (Камерун);
боротьба — Акер Аль Обайд (Ірак).
Нагадаємо, що церемонія відкриття Олімпіади намічена на п'ятницю, 23 липня 2021 року, а церемонія закриття Ігор — на неділю, 8 серпня. Олімпіада в цілому триватиме 19 днів.
Раніше повідомлялося, Олімпіада-2020 на Токіо пройде без зарубіжних глядачів.
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не має наміру скасовувати літню Олімпіаду-2020 в Токіо, яка була перенесена на 23 липня 2021 року через пандемію.