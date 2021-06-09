МОК назвав склад збірної біженців на Олімпіаду в Токіо

Спортсмени-біженці покинули свої країни, рятуючись від насильства і переслідувань і тепер виступлять на Олімпійських Іграх

Міжнародний олімпійський комітет оголосив склад збірної біженців, яка виступить на Олімпійських іграх у Токіо.

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Команду біженців представлять 29 атлетів із 13 країн у 12 видах спорту. Ці спортсмени були змушені покинути свої країни, рятуючись від насильства і переслідувань.

На церемонії відкриття Олімпіади спортсмени-біженці вийдуть на стадіон другими під олімпійський гімн замість гімну своїх країн.

Склад збірної біженців:

плавання — Алаа Масо, Юсра Мардін (Сирія);

легка атлетика — Доріан Келетела (Конго), Роуз Натік Ликон, Джеймс Ньянг Чіенгджик, Анжеліна Надал Лохаліт, Пауло Амотун Локоро (всі — Південний Судан), Джамал Абдельмаджі Мохаммед (Судан), Тахловіні Габрієсос (Еритрея);

бадмінтон — Арам Махмуд (Сирія);

бокс — Вессей Саламано (Сирія), Елдрич Родрігез (Венесуела);

веслування на байдарках і каное — Саїд Фазлоула (Іран);

велоспорт — Масом Алі Зада (Афганістан), Ахмад Бадреддін Ваїс (Сирія);

дзюдо — Санда Алдас, Ахмад Алікай, Муна Дахук (усі — Сирія), Джавад Махджуб (Іран), Пол Місенга (ДР Конго), Нігара Шахін (Афганістан);

карате — Ваель Шуб (Сирія), Хамун Дерафшипур (Іран);

стрільба — Луна Соломон (Еритрея);

тхеквондо — Діна Лангеруді, Кімія Алізаде (Іран), Абдулла Седікі (Афганістан);

важка атлетика — Сиріль Фагат Чатчет (Камерун);

боротьба — Акер Аль Обайд (Ірак).

Нагадаємо, що церемонія відкриття Олімпіади намічена на п'ятницю, 23 липня 2021 року, а церемонія закриття Ігор — на неділю, 8 серпня. Олімпіада в цілому триватиме 19 днів.

Раніше повідомлялося, Олімпіада-2020 на Токіо пройде без зарубіжних глядачів.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не має наміру скасовувати літню Олімпіаду-2020 в Токіо, яка була перенесена на 23 липня 2021 року через пандемію.