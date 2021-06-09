Український боксер Хижняк кваліфікувався на Олімпіаду, перемігши у фіналі росіянина

Українець завоював ще одну олімпійську ліцензію в боксі й виступить на Олімпіаді в Токіо.

Український боксер Олександр Хижняк представлятиме Україну на Олімпіаді в Токіо.

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Українець переміг у фіналі кваліфікаційного турніру в Парижі росіянина Гліба Бакши у ваговій категорії до 75 кг.

Хижняк переміг росіянина роздільним рішенням суддів — троє суддів віддали перемогу Хижняку 30:27, один — 29:28, а ще один побачив перемогу Бакши 28:29.

Перемога Хижняка в Парижі дозволить набрати українцеві очки до міжнародного рейтингу, що позитивно відібʼється під час жеребкування на Олімпіаді в Токіо.

Зазначимо, що збірна України з боксу завоювала вже чотири ліцензії — Україну представлять Микола Буценко, Ярослав Харциз, Олександр Хижняк та Анна Лисенко. Ще одну ліцензію (боксера Євгена Барабанова) ми можемо отримати після перерозподілу ліцензій через скасування світового кваліфікаційного турніру.

Нагадаємо, що церемонія відкриття Олімпіади намічена на п'ятницю, 23 липня 2021 року, а церемонія закриття Ігор — на неділю, 8 серпня. Олімпіада в цілому триватиме 19 днів.

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