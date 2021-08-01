"Благодарен каждому", - Шевченко уходит с поста главного тренера сборной Украины (фото)

Причиной ухода стал истекающий сегодня контракт. Сам Шевченко уверен, что сумел доказать – наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным.

В воскресенье, 1 августа, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что покидает свою должность.

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Соответствующий пост он написал в Facebook.

"Сегодня истек срок моего контракта с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкому УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде", — написал Шевченко.

[ + – ] Андрей Шевченко Фото: Facebook

Что известно об Андрее Шевченко — экс-главном тренере сборной Украины по футболу

Андрей Шевченко — Заслуженный мастер спорта Украины, лучший бомбардир в истории сборной Украины, на его счету 48 голов. С 15 июля 2016 года был главным тренером сборной Украины.

Фото: Facebook

Он является обладателем "Золотого мяча" 2004 года. Шевченко дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, два раза — чемпионата Италии. Он второй бомбардир в истории "Милана" и лучший бомбардир в истории миланского дерби. Шесть раз его признавали лучшим футболистом Украины.

Фото: Facebook

16 февраля 2016 года Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины, в составе которого принимал участие в Евро-2016.

15 июля 2016 года исполком ФФУ утвердил Шевченко на посту главного тренера сборной Украины. 5 сентября 2016 года в первом официальном матче под руководством Шевченко украинская сборная в домашнем матче сыграла вничью 1:1 со сборной Исландии. Первую победу на посту главного тренера сборной Шевченко одержал 9 октября 2016, когда Украина обыграла сборную Косово со счетом 3:0. С командой он не квалифицировался на чемпионат мира 2018 года, однако успешно прошел квалификацию на чемпионат Европы 2020 года. На самом турнире подопечные Шевченко сумели дойти до четвертьфинала, где со счетом 0:4 уступили сборной Англии.

Кстати, как сообщает Радио Свобода на отборе в школу "Динамо" на Шевченко не обратили внимание. Только потом, на турнирах, его заметил тренер Александр Шпаков, который и предложил парню попробовать еще раз. Именно этот тренер оставил Шевченко в футболе. Ведь его отец Николай Григорьевич — военный. Он был против увлечения сына футболом и мечтал, чтобы Шевченко-младший получил достойное образование. Договорились по-мужски — отец, тренер и Андрей, — если никаких плохих оценок, то играешь, но если будешь не успевать в учебе, о футболе можно забыть. Шевченко успевал все делать и в школе, и в спорте.

Фокус уже писал о том, когда и где сборная Украины сыграет первый официальный матч после Евро-2020.