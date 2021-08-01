"Вдячний кожному", — Шевченко йде з поста головного тренера збірної України (фото)

Причиною відставки став контракт, що закінчується сьогодні . Сам Шевченко впевнений, що зумів довести — наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим.

У неділю, 1 серпня, головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що покидає свою посаду.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відповідний пост він написав у Facebook.

"Сьогодні закінчився термін мого контракту з Українською асоціацією футболу, я провів п'ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол. Я вдячний президенту і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині хто допомагав і був причетний до команди ", — написав Шевченко.

[ + – ] Андрій Шевченко Фото: Facebook

Що відомо про Андрія Шевченка — екс-головного тренера збірної України з футболу

Андрій Шевченко — Заслужений майстер спорту України, кращий бомбардир в історії збірної України, на його рахунку 48 голів. З 15 липня 2016 року було головним тренером збірної України.

Фото: Facebook

Він є володарем "Золотого м'яча" 2004 року. Шевченко двічі ставав кращим бомбардиром Ліги чемпіонів, двічі — чемпіонату Італії. Він другий бомбардир в історії "Мілана" і кращий бомбардир в історії міланського дербі. Шість разів його визнавали найкращим футболістом України.

Фото: Facebook

16 лютого 2016 року Шевченко увійшов до тренерського штабу збірної України, у складі якого брав участь у Євро-2016.

15 липня 2016 року виконком ФФУ затвердив Шевченко на посаді головного тренера збірної України. 5 вересня 2016 року в першому офіційному матчі під керівництвом Шевченко українська збірна в домашньому матчі зіграла внічию 1: 1 зі збірною Ісландії. Першу перемогу на посту головного тренера збірної Шевченко здобув 9 жовтня 2016, коли Україна обіграла збірну Косово з рахунком 3: 0. З командою він не кваліфікувався на чемпіонат світу 2018 року, проте успішно пройшов кваліфікацію на чемпіонат Європи 2020 року. На самому турнірі підопічні Шевченка зуміли дійти до чвертьфіналу, де з рахунком 0: 4 поступилися збірній Англії.

До речі, як повідомляє Радіо Свобода на відборі до школи "Динамо" на Шевченка не звернули увагу. Тільки потім, на турнірах, його помітив тренер Олександр Шпаков, який і запропонував хлопцеві спробувати ще раз. Саме цей тренер залишив Шевченко в футболі. Адже його батько Микола Григорович — військовий. Він був проти захоплення сина футболом і мріяв, щоб Шевченко-молодший отримав гідну освіту. Домовилися по-чоловічому — батько, тренер і Андрій, — якщо ніяких поганих оцінок, то граєш, але якщо будеш не встигати в навчанні, про футбол можна забути. Шевченко встигав все робити і в школі, і в спорті.

Фокус вже писав про те, коли і де збірна України зіграє перший офіційний матч після Євро-2020.