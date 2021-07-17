Стало відомо, коли і де збірна України зіграє перший офіційний матч після Євро-2020
Збірна України зіграє в четвертому матчі відбору на чемпіонат світу в Казахстані.
Збірна України восени зіграє черговий матч відбору на чемпіонат світу 2022 року.
Вже 1 вересня збірна України зіграє на виїзді зі збірною Казахстану, повідомляє Українська асоціація футболу. Матч розпочнеться о 17.00 за київським часом.
Казахстан прийме Україну на стадіоні "Астана Арена", який розташований в Нур-Султані.
Нагадаємо, збірна України займає друге місце в групі D відбору на ЧС-2022 після трьох турів, маючи в своєму активі три очки. Національна збірна раніше тричі зіграла внічию з Францією (1:1), Фінляндією (1:1) і Казахстаном (1:1).
Раніше Фокус показував, як збірну України з футболу зустріли в "Борисполі" після виступу на чемпіонаті Європи. В аеропорту делегацію головної команди країни очікували сотні уболівальників і відомі музиканти.
Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2020, програвши збірній Англії з рахунком 0:4. Голи у ворота української збірної забивали двічі Гаррі Кейн, Гарі Магуайр і Джордан Хендерсон.
Після матчу Андрій Шевченко заявив, що залишився задоволений грою команди на турнірі, а рішення про його майбутнє у збірній України буде прийнято після повернення команди до Києва.
На післяматчевій прес-конференції нападник збірної України Роман Яремчук подякував уболівальникам за підтримку, а Олександр Зінченко роздавав автографи лаунж-бар для всіх бажаючих.
Емоції вболівальників, автографи Зінченко: що відбувалося в готелі після матчу Україна — Англія.
За збірну не соромно, за поразку — прикро. 5 висновків з виступу України на Євро-2020