Стало известно, когда и где сборная Украины сыграет первый официальный матч после Евро-2020

Сборная Украины сыграет в четвертом матче отбора на чемпионат мира в Казахстане.

Сборная Украины осенью сыграет очередной матч отбора на чемпионат мира 2022 года.

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Уже 1 сентября сборная Украины сыграет на выезде со сборной Казахстана, сообщает Украинская ассоциация футбола. Матч начнется в 17.00 по киевскому времени.

Казахстан примет Украину на стадионе "Астана Арена", который расположен в Нур-Султане.

Напомним, сборная Украины занимает вторую место в группе D отбора на ЧМ-2022 после трех турхов, имея в своем активе три очка. Национальная сборная ранее трижды сыграла вничью с Францией (1:1), Финляндией (1:1) и Казахстаном (1:1).

Ранее Фокус показывал, как сборную Украины по футболу встретили в "Борисполе" после выступления на чемпионате Европы. В аэропорту делегацию главной команды страны ожидали сотни болельщиков и известные музыканты.

Напомним, сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, проиграв сборной Англии со счетом 0:4. Голы в ворота украинской сборной забивали дважды Гарри Кейн, Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.

После матча Андрей Шевченко заявил, что остался доволен игрой команды на турнире, а решение о его будущем в сборной Украины будет принято после возвращения команды в Киев.

На послематчевой пресс-конференции нападающий сборной Украины Роман Яремчук поблагодарил болельщиков за поддержку, а Александр Зинченко раздавал автографы в лобби отеля для всех желающих.

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