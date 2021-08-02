Хочет тренировать клуб: УАФ объяснила уход Андрея Шевченко

Легендарный футболист Андрей Шевченко хочет принять новый вызов в своей тренерской карьере.

Украинский тренер Андрей Шевченко покинул сборную Украины ради новых карьерных вызовов, сообщает Украинская ассоциация футбола.

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Ассоциация опубликовала официальное заявление, объясняющее, почему Андрей Шевченко больше не будет работать главным тренером сборной.

"В июне 2020 года Исполком Украинской ассоциации футбола предложил главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко и его тренерскому штабу продлить контракт до конца 2022 года. Тогда по просьбе тренерского штаба сборной Украины контракт был подписан на один год с возможным продлением по обоюдному согласию еще на полтора года. Андрей Шевченко и его тренерский штаб мотивировали свое решение желанием после чемпионата Европы перейти на клубную работу, о чем Андрей Шевченко неоднократно говорил в своих интервью", — сообщается в заявлении УАФ.

Также УАФ поблагодарила Андрея Шевченко за проделанную работу.

"Украинская ассоциация футбола выражает безграничную благодарность Андрею Шевченко и его ассистентам за профессиональную работу в главной команде страны в течение пяти лет. За это время сборная Украины вышла на новый уровень своего развития и достигла наибольшего успеха в своей истории на чемпионатах Европы, завершив выступление на Евро-2020 в восьмерке сильнейших команд континента", — пишет УАФ.

Вскоре будет назначен новый главный тренер сборной Украины.

"На 9 августа запланировано заседания Исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерском штабе сборной Украины", — сообщается в заявлении Федерации.

Что известно об Андрее Шевченко — экс-главном тренере сборной Украины по футболу

Андрей Шевченко — Заслуженный мастер спорта Украины, лучший бомбардир в истории сборной Украины, на его счету 48 голов. С 15 июля 2016 года был главным тренером сборной Украины.

Он является обладателем "Золотого мяча" 2004 года. Шевченко дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, два раза — чемпионата Италии. Он второй бомбардир в истории "Милана" и лучший бомбардир в истории миланского дерби. Шесть раз его признавали лучшим футболистом Украины.

16 февраля 2016 года Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины, в составе которого принимал участие в Евро-2016.

15 июля 2016 года исполком ФФУ утвердил Шевченко на посту главного тренера сборной Украины. 5 сентября 2016 года в первом официальном матче под руководством Шевченко украинская сборная в домашнем матче сыграла вничью 1:1 со сборной Исландии. Первую победу на посту главного тренера сборной Шевченко одержал 9 октября 2016, когда Украина обыграла сборную Косово со счетом 3:0. С командой он не квалифицировался на чемпионат мира 2018 года, однако успешно прошел квалификацию на чемпионат Европы 2020 года. На самом турнире подопечные Шевченко сумели дойти до четвертьфинала, где со счетом 0:4 уступили сборной Англии.

Фокус уже писал о том, когда и где сборная Украины сыграет первый официальный матч после Евро-2020.