Хоче тренувати клуб: УАФ пояснила відхід Андрія Шевченка

Легендарний футболіст Андрій Шевченко хоче прийняти новий виклик у своїй тренерській кар'єрі.

Український тренер Андрій Шевченко залишив збірну України заради нових кар'єрних викликів, повідомляє Українська асоціація футболу.

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Асоціація опублікувала офіційну заяву, що пояснює, чому Андрій Шевченко більше не працюватиме головним тренером збірної.

"У червні 2020 року Виконком Української асоціації футболу запропонував головному тренеру збірної України Андрію Шевченку та його тренерському штабу продовжити контракт до кінця 2022 року. Тоді на прохання тренерського штабу збірної України контракт був підписаний на один рік із можливим продовженням за обопільною згодою ще на півтора року. Андрій Шевченко та його тренерський штаб мотивували своє рішення бажанням після чемпіонату Європи перейти на клубну роботу, про що Андрій Шевченко неодноразово говорив у своїх інтерв'ю", — повідомляється в заяві УАФ.

Також УАФ подякувала Андрієві Шевченку за виконану роботу.

"Українська асоціація футболу висловлює безмежну вдячність Андрію Шевченку та його асистентам за професійну роботу в головній команді країни протягом п'яти років. За цей час збірна України вийшла на новий рівень свого розвитку і досягла найбільшого успіху в своїй історії на чемпіонатах Європи, завершивши виступ на Євро-2020 у вісімці найсильніших команд континенту", — пише УАФ.

Незабаром буде призначений новий головний тренер збірної України.

"На 9 серпня заплановані засідання Виконкому УАФ, на якому буде ухвалене рішення про тренерський штаб збірної України", — повідомляється в заяві Федерації.

Що відомо про Андрія Шевченка — ексголовного тренера збірної України з футболу

Андрій Шевченко — Заслужений майстер спорту України, кращий бомбардир в історії збірної України, на його рахунку 48 голів. З 15 липня 2016 року був головним тренером збірної України.

Він є володарем "Золотого м'яча" 2004 року. Шевченко двічі ставав кращим бомбардиром Ліги чемпіонів, двічі — чемпіонату Італії. Він другий бомбардир в історії "Мілана" і кращий бомбардир в історії міланського дербі. Шість разів його визнавали найкращим футболістом України.

16 лютого 2016 року Шевченко увійшов до тренерського штабу збірної України, у складі якого брав участь у Євро-2016.

15 липня 2016 року виконком ФФУ затвердила Шевченка на посаді головного тренера збірної України. 5 вересня 2016 року в першому офіційному матчі під керівництвом Шевченка українська збірна в домашньому матчі зіграла внічию 1:1 зі збірною Ісландії. Першу перемогу на посаді головного тренера збірної Шевченко здобув 9 жовтня 2016, коли Україна обіграла збірну Косово з рахунком 3:0. З командою він не кваліфікувався на чемпіонат світу 2018 року, проте успішно пройшов кваліфікацію на чемпіонат Європи 2020 року. Власне на турнірі підопічні Шевченка зуміли дійти до чвертьфіналу, де з рахунком 0:4 поступилися збірній Англії.

Фокус вже писав про те, коли і де збірна України зіграє перший офіційний матч після Євро-2020.