Двое прыгунов разделили "золото" на Олимпиаде впервые за 109 лет: оказалось - они давние друзья

Спортсмены из Катара и Италии получили одинаковое количество баллов по итогам соревнований, а после разъяснений судьи решили разделить победу.

30-летний катарский атлет Мутаз Эсса Баршим и 29-летний итальянец Джанмарко Тамбери стали обладателями золотой медали на Олимпийских играх в Токио в финале в прыжках в высоту. В последний раз спортсмены делили "золото" на Олимпиаде в 1912 году. Об этом сообщает BBC Sport.

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Так, семеро легкоатлетов, принимавших участие в финале, должны были поочередно прыгать на высоту, начиная с 2,19 метра. Троим спортсменам — Баршим, Тамбери и представителю Белоруси Максиму Недосекову удалось взять высоты, включая 2,37 метра, однако рекордную — 2,39 метра — не смог покорить никто. Белорус не сумел с первой попытки преодолеть отметки в 2,19 м и 2,35 м, поэтому он получил лишь "бронзу".

В то же время катарец и итальянец взяли все высоты с первой попытки, благодаря чему набрали одинаковое количество баллов. Спортивные эксперты отмечают, что финал олимпийского состязания был зрелищным, ведь до сих пор на летних Играх с 2000 года для получения "золота" было достаточно преодолеть высоту в 2,35 метра.

Когда судья соревнований предложил Баршим и Тамбери продолжить состязания, чтобы выяснить, чьей же окажется золотая медаль Олимпиады, катарец спросил: "Можно нам два золота?". Ответа "это возможно" было достаточно, чтобы атлеты начали праздновать.

Примечательно, что Баршим и Тамбери стали первыми легкоатлетами с 1912 года, которые согласились разделить "золото" Олимпиады. На такое решение спортсмены пошли неслучайно — они находятся в достаточно близких дружеских отношениях еще со времен чемпионата для юниоров в канадском городе Монктон, прошедшего в 2010 году. Катарец тогда стал триумфатором состязаний, а вот итальянский атлет не попал в финал. Тем не менее, такой разрыв в результатах не помешал их отношениям.

Как признался позже Тамбери, они достаточно часто общаются и даже проводят время вместе.

"Мы часто связываемся друг с другом. Много созваниваемся — приблизительно раз в десть дней. Мы большие друзья. Мы оппоненты только на соревнованиях. Мы хотим побеждать друг друга, но все же мы знаем, как тяжело это сделать и на сколько жертв придется пойти ради этого" — сказал итальянец в интервью USA Today.

Также журналисты узнали о случае, произошедшем в 2016 году, когда Тамбери разорвал связки в сухожилии и не мог участвовать в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Похожая травма возникла у Баршима в 2018 году. Товарищи не бросили друг друга в беде и помогали пережить такой серьезный шок.

"Я не знаю, что сказать. Я все выиграл. Я не хочу уходить на пенсию, чтобы говорить, что не достиг лишь одного ("золота" на Олимпиаде). Я просто чувствую облегчение, и, поделившись (медалью) этим с этим чуваком, я стал счастливым", — прокомментировал победу Баршим.

В свою очередь Тамбери назвал произошедшее "историей с хорошим концом".

"Мы просто наслаждались моментом, мы так этого хотели. Я вложил в это свою жизнь, я слишком этого хотел. Я никогда не переставал мечтать, что это может произойти. Я помню как вчера, когда я плакал в толпе в 2016 году, наблюдая, как эти парни прыгают, и я не мог, потому что я был с костылями. Я расскажу эту историю своему сыну, когда у меня будет сын!" — поделился итальянец.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля и продлятся до 8 августа. Украину на этих соревнованиях представляют 157 спортсменов в 25 видах спорта. На данный момент нашим спортсменам удалось завоевать 5 бронзовых медалей и одно "серебро".

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