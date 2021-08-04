Андрей Шевченко набрал 1 млн подписчиков в Instagram

Бывший главный тренер сборной Украины преодолел солидный рубеж по количеству читателей в соцсетях.

Легендарный футболист Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку в Instagram.

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Украинец набрал первый миллион подписчиков в Instagram.

"1 миллион. Спасибо всем", – написал Шевченко по этому поводу.

Среди украинских спортсменов больше подписчиков имеет только хавбек "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко – 1,4 миллиона.

Фокус сообщал, что украинский тренер Андрей Шевченко покинул сборную Украины ради новых карьерных вызовов, сообщает Украинская ассоциация футбола.

Вскоре будет назначен новый главный тренер сборной Украины.

"На 9 августа запланировано заседания Исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерском штабе сборной Украины", — сообщается в заявлении Федерации.

Что известно об Андрее Шевченко — экс-главном тренере сборной Украины по футболу

Андрей Шевченко — Заслуженный мастер спорта Украины, лучший бомбардир в истории сборной Украины, на его счету 48 голов. С 15 июля 2016 года был главным тренером сборной Украины.

Он является обладателем "Золотого мяча" 2004 года. Шевченко дважды становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, два раза — чемпионата Италии. Он второй бомбардир в истории "Милана" и лучший бомбардир в истории миланского дерби. Шесть раз его признавали лучшим футболистом Украины.

16 февраля 2016 года Шевченко вошел в тренерский штаб сборной Украины, в составе которого принимал участие в Евро-2016.

15 июля 2016 года исполком ФФУ утвердил Шевченко на посту главного тренера сборной Украины. 5 сентября 2016 года в первом официальном матче под руководством Шевченко украинская сборная в домашнем матче сыграла вничью 1:1 со сборной Исландии. Первую победу на посту главного тренера сборной Шевченко одержал 9 октября 2016, когда Украина обыграла сборную Косово со счетом 3:0. С командой он не квалифицировался на чемпионат мира 2018 года, однако успешно прошел квалификацию на чемпионат Европы 2020 года. На самом турнире подопечные Шевченко сумели дойти до четвертьфинала, где со счетом 0:4 уступили сборной Англии.

Фокус уже писал о том, когда и где сборная Украины сыграет первый официальный матч после Евро-2020.