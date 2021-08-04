Андрій Шевченко набрав 1 млн підписників в Instagram

Колишній головний тренер збірної України подолав солідний рубіж за кількістю читачів у соцмережах.

Легендарний футболіст Андрій Шевченко подякував уболівальникам за підтримку в Instagram.

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Українець набрав перший мільйон підписників в Instagram.

"1 мільйон. Спасибі всім", — написав Шевченко з цього приводу.

Серед українських спортсменів більше підписників має тільки хавбек "Манчестер Сіті" і збірної України Олександр Зінченко — 1,4 мільйон.

Фокус повідомляв, що український тренер Андрій Шевченко залишив збірну України заради нових кар'єрних викликів, повідомляє Українська асоціація футболу.

Незабаром буде призначено нового головного тренера збірної України.

"На 9 серпня заплановане засідання Виконкому УАФ, на якому буде прийнято рішення про тренерський штаб збірної України", — повідомляється в заяві Федерації.

Що відомо про Андрія Шевченка — ексголовного тренера збірної України з футболу

Андрій Шевченко — Заслужений майстер спорту України, кращий бомбардир в історії збірної України, на його рахунку 48 голів. З 15 липня 2016 року був головним тренером збірної України.

Він є володарем "Золотого м'яча" 2004 року. Шевченко двічі ставав кращим бомбардиром Ліги чемпіонів, двічі — чемпіонату Італії. Він другий бомбардир в історії "Мілана" і кращий бомбардир в історії міланського дербі. Шість разів його визнавали найкращим футболістом України.

16 лютого 2016 року Шевченко увійшов до тренерського штабу збірної України, у складі якого брав участь у Євро-2016.

15 липня 2016 року виконком ФФУ затвердив Шевченка на посаді головного тренера збірної України. 5 вересня 2016 року в першому офіційному матчі під керівництвом Шевченка українська збірна в домашньому матчі зіграла внічию 1: 1 зі збірною Ісландії. Першу перемогу на посту головного тренера збірної Шевченко здобув 9 жовтня 2016, коли Україна обіграла збірну Косово з рахунком 3: 0. З командою він не кваліфікувався на чемпіонат світу 2018 року, проте успішно пройшов кваліфікацію на чемпіонат Європи 2020 року. На самому турнірі підопічні Шевченка зуміли дійти до чвертьфіналу, де з рахунком 0: 4 поступилися збірній Англії.

Фокус уже писав про те, коли і де збірна України зіграє перший офіційний матч після Євро-2020.