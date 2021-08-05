"Хочу остаться в Польше и продолжить карьеру": бегунья Тимановская созвала пресс-конференцию в Варшаве (видео)

Белорусская бегунья откровенно поговорила с журналистами после приезда в Польшу.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская дала свой первый развернутый комментарий о случившемся на Олимпиаде в Токио. Спортсменка созвала пресс-конференцию в Варшаве.

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"Я не думала сейчас о политическом убежище. Все, что я хочу сейчас — это остаться в Польше, продолжить спортивную карьеру здесь. И мы выбрали Польшу, потому что я также общалась с родителями, которые сказали, что, возможно, Польша будет лучшим для меня вариантом, потому что им, возможно, придется приезжать ко мне, чтобы мы могли встречаться ", — сказала Тимановская на пресс-конференции, трансляцию которой вело "Суспільне".

Также Тимановская сообщила, что вскоре ее муж должен перебраться к ней в Польшу из Украины.

По словам спортсменки, перед поездкой на Олимпиаду она не могла себе представить, что может больше не вернуться на Родину.

"Я вообще не могла представить, что может произойти такая ситуация. Мы планировали, что я закончу свой соревновательный сезон, также у меня должны быть соревнования 15 августа и я общалась со своим менеджером по поводу того, как я из Беларуси буду лететь на соревнования. По завершению сезона мы планировали улететь на отдых, я планировала завершить свое обучение, которое я начала. Также планировали дальше заниматься работой, которую я начала в Минске ", — сказала Тимановская.

Тимановская надеется, что еще выступит на следующих Олимпийских играх.

"Я очень расстроена тем, что у меня отобрали шанс на Олимпийские игры. Даже после ситуации мы пытались подать протест, чтобы я могла выступить. Были долгие пять лет подготовки, пришлось пережить травмы и ковид. Но я надеюсь, что это не последняя моя Олимпиада, я надеюсь еще на два старта. Буду делать все возможное, чтобы быстрее вернуться в строй и продолжить карьеру ", — отметила спортсменка.

Спортсменка отметила, что вернется в Беларусь только тогда, когда ее пребывания там будет безопасным для нее и ее семьи.

"Когда мне дали время на сбор чемоданов, я старалась максимально тянуть время, связывалась с родителями и мужем, советовались, что делать. Сначала думали, что надо вернуться домой. Потом связалась с Фондом спортивной солидарности, они сказали, что готовы оказать мне помощь. и когда я уже шла к машине, позвонила бабушка и сказала, что мне нельзя возвращаться в Беларусь. Возможно, кто-то сумел передать, что меня ждет, если я вернусь. Здесь я чувствую себя в безопасности ", — рассказала Тимановская.

Спортсменка призналась, что на нее оказывали давление белорусские чиновники.

"Когда состоялась первая беседа о том, что я не буду участвовать на второй дистанции, решение принято за меня, мне уже куплен билет, меня спросили, согласна ли я. Я сказала, что не согласна и хочу участвовать, после чего пошел другой разговор — что будут приняты другие меры. После этого главный тренер сказал: "хорошо, ты можешь бежать". На следующий день (Дмитрий — ред.) Довгаленок из Национального олимпийского комитета спросил меня о решении, в мою пользу — я сказала, что буду бежать. За пару часов ко мне пришли, сказали, что меня никто не спрашивает, мне уже куплен билет, я должна собирать вещи и лететь в Беларусь ", — отметила она.

Напомним, ранее еще одна белорусская спортсменка отказалась возвращаться в страну: Яна Максимова приняла решение остаться жить в Германии