"Хочу залишитися в Польщі та продовжити кар'єру": бігунка Тимановська скликала пресконференцію у Варшаві (відео)

Білоруська бігунка відверто поговорила із журналістами після приїзду в Польщу.

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська дала свій перший розгорнутий коментар про те, що трапилося на Олімпіаді в Токіо. Спортсменка скликала пресконференцію у Варшаві.

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"Я не думала зараз про політичний притулок. Усе, що я хочу зараз — це залишитися в Польщі, продовжити спортивну кар'єру тут. І ми вибрали Польщу, тому що я також спілкувалася з батьками, які сказали, що, можливо, Польща буде кращим для мене варіантом, тому що їм, можливо, доведеться приїжджати до мене, щоб ми могли зустрічатися", — сказала Тимановська на пресконференції, трансляцію якої вело "Суспільне".

Також Тимановська повідомила, що незабаром її чоловік повинен переїхати до неї в Польщу з України.

За словами спортсменки, перед поїздкою на Олімпіаду вона не могла собі уявити, що може більше не повернутися на Батьківщину.

"Я взагалі не могла уявити, що може статися така ситуація. Ми планували, що я закінчу свій змагальний сезон, також у мене повинні бути змагання 15 серпня і я спілкувалася зі своїм менеджером із приводу того, як я із Білорусі летітиму на змагання. Після завершення сезону ми планували полетіти на відпочинок, я планувала завершити своє навчання, яке я почала. Також планували далі займатися роботою, яку я почала в Мінську", — сказала Тимановська.

Тимановська сподівається, що ще виступить на наступних Олімпійських іграх.

"Я дуже засмучена тим, що в мене забрали шанс на Олімпійські ігри. Навіть після ситуації ми намагалися подати протест, щоб я могла виступити. Були довгі п'ять років підготовки, довелося пережити травми і ковід. Але я сподіваюся, що це не остання моя Олімпіада, я сподіваюся ще на два старти. Буду робити все можливе, щоб швидше повернутися в стрій і продовжити кар'єру", — зазначила спортсменка.

Спортсменка зазначила, що повернеться до Білорусі лише тоді, коли її перебування там буде безпечним для неї та її сім'ї.

"Коли мені дали час на збір валіз, я намагалася максимально тягнути час, зв'язувалася з батьками і чоловіком, радилися, що робити. Спочатку думали, що треба повернутися додому. Потім зв'язалася із Фондом спортивної солідарності, вони сказали, що готові надати мені допомогу. І коли я вже йшла до машини, зателефонувала бабуся і сказала, що мені не можна повертатися в Білорусь. Можливо, хтось зумів передати, що мене чекає, якщо я повернуся. Тут я почуваюся в безпеці", — розповіла Тимановська.

Спортсменка зізналася, що на неї чинили тиск білоруські чиновники.

"Коли відбулася перша розмова про те, що я не буду брати участь на другій дистанції, рішення ухвалили за мене, мені вже купили квиток, мене запитали, чи згодна я. Я сказала, що не згодна і хочу брати участь, після чого почалася інша розмова — що будуть вжиті інші заходи. Після цього головний тренер сказав: "добре, ти можеш тікати". Наступного дня (Дмитро — ред.) Довгаленок із Національного олімпійського комітету запитав мене про рішення, в мою користь — я сказала, що буду бігти. За кілька годин до мене прийшли, сказали, що мене ніхто не питає, мені вже купили квиток, я повинна збирати речі й летіти в Білорусь", — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше ще одна білоруська спортсменка відмовилася повертатися в країну: Яна Максимова ухвалила рішення залишитися жити в Німеччині.