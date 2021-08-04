Слідом за Тимановською: легкоатлетка Максимова теж відмовилася повертатися в Білорусь

Ще одна спортсменка вирішила втекти від білоруського режиму після змагань.

Білоруська легкоатлетка Яна Максимова, яка виступає в дисципліні багатоборство, вирішила не повертатися до Білорусі, як повідомила сама спортсменка в Instagram.

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"Довго думаючи і розмірковуючи, ми ухвалили рішення не повертатися в Білорусь. На превеликий жаль, зараз там можна втратити не тільки свободу, а й позбутися життя... Тут є можливість дихати на повні груди і бути одним із тих, хто бореться за свободу своїх людей, друзів, рідних і близьких. Ми обов'язково переможемо", — написала Максимова.

Також спортсменка з Білорусі додала, що сподівається на продовження своєї кар'єри в новому місці й що вона зможе готуватися до наступних Олімпійських ігор.

Як повідомляє "Радіо Свобода", разом із Максимовою не повернувся в Білорусь і її чоловік Андрій Кравченко, який також є спортсменом і на Олімпіаді-2008 завоював срібну медаль у десятиборстві.

Зазначимо, що Максимова в червні цього року виграла Кубок Білорусі з багатоборства, але спортсменка не змогла взяти участь в Олімпіаді, оскільки не виконала олімпійський кваліфікаційний норматив.

Фокус розповідав, що білоруську легкоатлетку Христину Тимановську насильно вивозять з Японії. Спортсменці, після критики НОК Білорусі, не озвучили жодних претензій і наказали збирати речі. Христині Тимановській купили квитки і доставили в аеропорт, щоб посадити на рейс у Білорусь через Стамбул, хоча вона заявлена на участь у забігу на 200 метрів 2 серпня.

Пізніше стало відомо, що легкоатлетка Тимановська звернеться за польською візою, чоловік спортсменки покинув Білорусь.

Зрештою, Христина Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі й зможе продовжувати займатися спортом у новому місці.