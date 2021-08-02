Легкоатлетка Христина Тимановська отримала гуманітарну візу Польщі

Білоруська бігунка отримала підтримку польського уряду через скандал з урядом Білорусі.

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська зможе продовжити займатися спортом у Польщі. Білоруска отримала гуманітарну візу Польщі, повідомляє заступник міністра закордонних справ Польщі Марцин Пшідач.

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"Білоруська спортсменка Христина Тимановська знаходиться в прямому контакті з польськими дипломатами в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу. Польща зробить усе можливе, щоб допомогти їй продовжити спортивну кар'єру", — написав Пшідач у Twitter.

Раніше Фокус розповідав, що легкоатлетка Тимановська звернеться за польською візою, чоловік спортсменки покинув Білорусь.

Легкоатлетка, яку зняли з Олімпіади-2020 і намагалися насильно вивезти до Білорусі, поки не зверталася про питання про надання їй статусу політичного притулку на території Польщі.

Гендиректор Sports.ru Дмитро Навоша в ефірі радіостанції "Ехо Москви" повідомив, що чоловік легкоатлетки Христини Тимановської виїхав із Білорусі на тлі скандалу на Олімпійських іграх 2020 на Токіо.

"У Тимановської в Білорусі чоловік. Зараз він звідти виїхав і знаходиться в Києві. Наскільки я знаю, Тимановський вилітає в Польщу, і вже там триватиме її спілкування з офіційною владою, і якийсь новий статус вона отримає", — заявив Навоша в ефірі радіостанції.

За словами гендиректора Sports.ru, після скандалу на Олімпіади-2020 Світлана Тимановська вже не знаходиться "під ковпаком" влади Білорусі та може самостійно ухвалювати рішення про продовження своєї кар'єри. Ігри в Токіо для легкоатлетки завершені, але кілька країн ЄС, як розповідає Дмитро Навоша, вже запропонували Тимановській свою допомогу.

До цього Ми розповідали, що білоруську легкоатлетку Христину Тимановську насильно вивозять з Японії. Спортсменці, після критики НОК Білорусі, не озвучили жодних претензій і наказали збирати речі. Христині Тимановській купили квитки і доставили в аеропорт, щоб посадити на рейс у Білорусь через Стамбул, хоча вона заявлена на участь в забігу на 200 метрів 2 серпня.