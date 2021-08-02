Легкоатлетка Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши

Белорусская бегунья получила поддержку польского правительства из-за скандала с правительством Беларуси.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская сможет продолжить заниматься спортом в Польше. Белоруска получила гуманитарную визу Польши, сообщает заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

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"Белорусская спортсменка Кристина Тимановская находится в прямом контакте с польскими дипломатами в Токио. Она получила гуманитарную визу. Польша сделает все возможное, чтобы помочь ей продолжить спортивную карьеру", — написал Пшидач в Twitter.

Ранее Фокус рассказывал, что легкоатлетка Тимановская обратится за польской визой, муж спортсменки покинул Беларусь.

Легкоатлетка, которую сняли с Олимпиады-2020 и пытались насильно вывезти в Беларусь, пока не обращалась о вопросу о предоставлении ей статуса политического убежища на территории Польши.

Гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сообщил, что муж легкоатлетки Кристины Тимановской выехал из Беларуси на фоне скандала на Олимпийских играх 2020 в Токио.

"У Тимановской в Беларуси муж. Сейчас он оттуда выехал и находится в Киеве. Насколько я знаю, Тимановская вылетает в Польшу, и уже там будет продолжаться ее общение с официальными властями, и какой-то новый статус она приобретет", — заявил Навоша в эфире радиостанции.

По словам гендиректора Sports.ru, после скандала на Олимпиаде-2020 Светлана Тимановская уже не находится "под колпаком" властей Беларуси и может самостоятельно принимать решение о продолжении своей карьеры. Игры в Токио для легкоатлетки завершены, но несколько стран ЕС, как рассказывает Дмитрий Навоша, уже предложили Тимановской свою помощь.

До этого Мы рассказывали, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Японии. Спортсменке, после критики НОК Беларуси, не озвучили никаких претензий и приказали собирать вещи. Кристине Тимановской купили билеты и доставили в аэропорт, чтобы посадить на рейс в Беларусь через Стамбул, хотя она заявлена на участие в забеге на 200 метров 2 августа.