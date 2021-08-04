Вслед за Тимановской: легкоатлетка Максимова тоже отказалась возвращаться в Беларусь

Еще одна спортсменка решила сбежать от белорусского режима после соревнований.

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в дисциплине многоборье, решила не возвращаться в Беларусь, как сообщила сама спортсменка в Instagram.

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"Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни… Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких. Мы обязательно победим", – написала Максимова.

Также спортсменка из Беларуси добавила, что надеется на продолжение своей карьеры в новом месте и что она сможет готовиться к следующим Олимпийским играм.

Как сообщает "Радио Свобода", вместе с Максимовой не вернулся в Беларусь и ее муж Андрей Кравченко, который также является спортсменом и на Олимпиаде-2008 завоевал серебряную медаль в десятиборье.

Отметим, что Максимова в июне этого год выиграла Кубок Беларуси по многоборью, но спортсменка не смогла принять участие в Олимпиаде, так как не выполнила олимпийский квалификационный норматив.

Фокус рассказывал, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Японии. Спортсменке, после критики НОК Беларуси, не озвучили никаких претензий и приказали собирать вещи. Кристине Тимановской купили билеты и доставили в аэропорт, чтобы посадить на рейс в Беларусь через Стамбул, хотя она заявлена на участие в забеге на 200 метров 2 августа.

Позже стало известно, что легкоатлетка Тимановская обратится за польской визой, муж спортсменки покинул Беларусь.

В итоге, Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши и сможет продолжать заниматься спортом в новом месте.